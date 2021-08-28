唐三藏座下連白龍馬在內，合共有4個徒弟，其中的豬八戒，雖然是天蓬元帥出身，名頭可大，卻是最窩囊、最不管用的一個。就像美國白宮旗下，中央情報局（CIA）的名字看似響噹噹，其實徒有虛名。人家厲害的叫算無遺策，今日的中情局卻相反，能遺下一策讓他能算準者，亦不容易。該局能力如何，只消看看他們對北韓和阿富汗局勢的研判，便可知一二。

玄奘這個角色在《西遊記》之中雖然不精明，但畢竟不像白宮主人拜登般年老糊塗，會將重要的職責，交由最不中用的東西去完成。假如唐三藏珍如拱璧的錦襴袈裟給盜走，落入某山洞妖精手上，他大抵不會差遣豬八戒去討回，因為你明知道這蠢貨一定幹不來。

奈何美國總統拜登卻當真不如唐三藏，白宮想查新冠肺炎病毒是否來自中國武漢實驗室，如此重大問題，不委託衞生部門去辦，卻將任務交予中情局，還要限時3個月完成，報告的結果不看而知，裏面要麼一無所獲，若是有甚麼具體內容，也是絕不可信。如今限時已到，中情局的報告亦已完成，據說正是找不出確鑿證據，病毒是來自何處，但報告中竟然怪罪中國，說查不出結果，是因為武漢實驗室不肯公開機密的資料和數據。

正因為別國有訊息要守密，才設立情報局去刺探消息，否則要這部門何用？假設豬八戒當真隻身去山妖門前討袈裟，無功而還，卻向師傅抱怨，說山洞內的大王，不肯主動將洞門鑰匙交出，使他無法入內搜尋，所以責任在對方，而不在自己身上，若然如此，你說好笑不好笑。豬八戒大事做不來，後來唐僧叫他專管化緣工作。看來中情局也該改組，量才而用，該改作雜務總局可也。