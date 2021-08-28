笑看天下：吹水搞環保我至叻-施友朋 評論員

港府搞環保，口水多過浪花，吹到自己無所不能，查實就係口噏噏得個吉！真係講起都羞家，一個都市固體廢物徵費拖足16年，立法會日前終於以37票贊成1票反對，三讀通過有關條例草案。

政府將提供18個月適應期，即係話，真正落實施行，都唔知仲要拖多幾年。見微知著，香港嘅環保政策，成日被人恥笑，好似20多年來嘅回收依然停留喺「三色桶」層面，庸官連監管承辦商都做唔到，以致三色桶回收物絕大部分被送往堆填區，連申訴專員公署都睇唔過眼，要主動調查環境局及環保署嘅三色回收桶究竟搞邊科？

﻿講番呢個「垃圾徵費」都真係一波三折，先後歷經4屆政府都舞唔掂。自2005年當時政府已提出直接徵收固體廢物費，曾建議喺2007年立法推行，惟拖拉13年才將《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》提交立法會，之不過，當年不論建制或泛民議員均認為草案具爭議性，稱政府未有充分吸納議員意見而難以支持，草案最終喺2019至20立法年度內被相關小組委員會通過終止審議。

有議員批評審議過程冗長，直指環境局唔好以為通過是次法例，就係完成環保使命。譬如現時嘅廚餘處理就因處理廠容量不足，令大量廚餘最終仍要送到堆填區。亦有議員指推動環保不是單純依靠徵費，促請政府加強教育市民。

咁又係噃，政府往往有頭威冇尾陣，好似推行「走塑」，又係三分鐘熱度，大家睇吓依家根本冇餐廳遵守，是以要推行全面棄膠，恐怕又係得個噏字！高官至叻往自己臉上貼金，說通過條例草案係「環保工作新里程碑」，又話正進行「綠在區區」計劃，老朽心諗，滅多兩隻蚊捉多隻老鼠先啦！