國家「十四五」規劃宣講團日前到香港交流，這是一次極其重要的，讓市民可以透過電子媒介和互聯網了解「十四五」國家大計及香港機遇，從中找到香港的定位和出路的好機會。正如中央駐港官員指出：「蘇州過後無艇搭」，「不進則退，慢進也是退」。

可是，香港的官員和議員們是否被「點醒」呢？從宣講團訪問立法會的直播，便令人感到期望落空，不知香港從政者何時才能提升到應有基本的政治水平。

立法會議員代表在歡迎宣講團的演詞中，提出希望早日兩地通關，讓香港早日解困，大有公開向中央政府叫板之勢。顯然，這一通關要求，是在不適合的場合、不適當的時間，提出不合理的請求，予公眾的觀感容易錯覺以為兩地未通關是國家沒體諒香港，是國家的責任，與宣講團親自到港宣講就是要表達國家對香港的親切關懷的用意剛好相反。對此，立法會建制議員應反思集體逼開關的謬誤，把欲求的通關問題追問特區政府吧。

眾所周知的抗疫事實是，香港與內地未能通關的責任完全在香港沒做好，請立法會議員回答：為何本港接種疫苗的進度仍未達政府訂的最低標準？為何本港未能長時間保持清零？為何外防輸入的防線持續被變種病毒個案打破？反觀澳門，一有本地個案馬上採取緊急措施暫停通關做全民檢測，7天後便可恢復，只要持有48小時內的核酸檢測證明便可以過關了。請問香港可以像澳門般做到嗎？香港抗疫進度不單止未達到澳門和深圳的水平，還把高風險的美國降為中風險入境地區，在輿論強烈質疑後才改正。更離譜的是，港府竟大細超豁免檢疫讓妮歌潔曼來港拍劇，倘發生在內地，早已罷官了。