香港仍有大量舊式大廈，當中有不少所謂「三無大廈」，即是沒有業主立案法團、無居民組織或管理公司，大廈欠缺管理，存在保安、衞生、消防安全及大廈維修等問題，加上劏房林立，渠管亂駁，老鼠出沒，形成防疫缺口，容易散播病毒，隨時爆發第5波疫情，情況令人擔憂。

有報章揭發多區大廈渠管縱橫交錯、後巷垃圾堆積如山，土瓜灣、觀塘、旺角、深水埗等更是衞生黑點，舊樓後巷簷篷及天井都是棄置口罩等垃圾，亦有老鼠伏屍。近日發現深水埗一所大廈，外觀沒甚不妥，內裏卻藏污納垢，天井及後樓梯堆積棄置物件和垃圾，浸泡在糞渠漏下的污水，又濕又臭，老鼠亂竄，居民直指多次塞渠導致糞水倒灌，髒亂仿似鬼域，居民直言「不是人住」，國際城市背後不堪入目。

根據《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。

按照《簡易程序治罪條例》第31條，如有人在任何處所，或從任何處所犯了第4（1）或（14）或4A條所訂罪行，則實際佔用該處所的人，可判處與實際犯罪者一樣的刑罰，除非實際犯罪者已首先被起訴定罪；但如住宅是分單位出租的，而有關的罪行在其中一個單位或從其中一個單位發生，則本條的任何規定，均不得產生對該單位的佔用人以外的其他人施加法律責任的效果。

任何人如有責任清除髒物或阻礙物，或辦理本條例規定的任何其他事項，警務處處長可行使《簡易程序治罪條例》第32條賦予的權力訂出限期，規定該人在限期內進行上述工作；如該人不遵從規定，則警務處處長可安排他人清除該等髒物或阻礙物，或親自或安排他人辦理上述的其他事項，並且可以依法向相關人士追討清除髒物或阻礙物的費用。

事實上，住戶只能向政府部門反映，但部門各自為政，缺乏統籌，政策軟弱無力，部門跟進未能治標，食環署只發信警告或罰款，根本於事無補，難助三無大廈重回正軌。審計署去年批評民政事務總署委聘承辦商協助三無大廈設立法團，9年來5,255幢只有536幢達標，實在差強人意。

衞生和防疫是頭等大事，食環署卻把關不力，每況愈下；食衞局局長責無旁貸，連老鼠都治不好，也沒有打擊衞生黑點，令人質疑如何靠她帶領對抗世紀疫症，三無大廈正是香港的縮影，促請食衞局局長拿出勇氣、智慧、能力整治懶散的食環署，積極解決本港的衞生防疫問題，否則請她以大局為重，退位讓賢。