世界視線：喀布爾槍聲不斷　反恐戰徹底失敗

阿富汗喀布爾機場恐襲，造成包括最少十多名美方人員死亡，徹底暴露美國總統拜登在應對事件上判斷失誤，進退失據，多名共和黨人要求拜登問責下台。事實是，美國在阿富汗的失敗，不僅是拜登個人的失敗，更標誌着20年的「反恐戰爭」徹底破產。

儘管拜登揚言要讓施襲者「付出代價」，但他同時表示撤離行動將會繼續，美方「不會被恐怖分子嚇倒」。這就奇怪了，既然「不會被恐怖分子嚇倒」，美國大兵不是應該留下來甚至增派人手「剿匪」嗎？美軍高層表示，預期未來阿富汗仍然有恐襲危機，而且威脅不僅來自發動今次襲擊的「伊斯蘭國-呼羅珊省（ISIS-K）」，拜登堅持如期撤軍，很明顯就是害怕更多美軍傷亡。

人們可以看到，美國在阿富汗這個泥沼中陷得愈深，「戰略目標」便訂得愈低。喬治布殊當年大談「幫助阿富汗建立民主政府」，到如今拜登坦承「沒有義務協助阿富汗人搞建設」、「擊殺拉登代表任務已經完成」，問題是形勢比人強，「防止阿富汗成為恐怖組織溫床」的這個「最低綱領」，如今看來也難以達到。

五角大樓發言人幾天之前才「打臉」拜登，表示美國政府確實知道阿蓋德組織和「伊斯蘭國」仍然在阿富汗出沒。聯合國早前發表的報告亦顯示，阿富汗全國34個省份中，阿蓋德最少在15個省份存在。

美國現在面臨的最大困境，是即使不承認塔利班建立的新政權，但既然美軍已經撤走，在周邊國家駐軍的計劃又未有着落（巴基斯坦已表示不會接納美國部隊），「反恐」還是得靠塔利班。這從美軍連撤走人員也要向該組織提供名單，要求他們「高抬貴手」放行，可見一斑。問題是，即使塔利班「放過」美國人，但伊斯蘭國跟塔利班並非同路人，甚至曾在聲明中稱後者為「異教徒」，分析普遍認為，伊斯蘭國將從阿富汗的崩潰中受益。

還是這一句，「世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨」。美國一天不改變窮兵黷武、到處「長臂管轄」的作風，便永遠也走不出「愈反愈恐」的怪圈。