功夫茶：疫情持續乜都停　快啲通關最實際

新冠疫情持續，尋日雖然冇新增不明源頭個案，疫情表面緩和，實則令人揪心！點解咁講，呢！尋日本港新增17宗輸入個案，其中15人為印尼抵港貨船「Thor Monadic」嘅船員，均被驗出帶有L452R變種病毒株。

變種病毒肆虐全球，數據反映疫苗無法阻止病毒散播，香港內防擴散還可以，主要係港人大多數守規矩，戴口罩勤洗手；之但係「外防輸入」始終諸多走甩！呢，日前新增3宗新冠肺炎輸入確診個案，分別從尼泊爾、希臘及巴基斯坦抵港，佢哋全部已喺香港接種兩劑新冠疫苗，均驗出L452R變種病毒。至於17宗初步確診個案全屬輸入個案，主要涉及由印尼抵港船員，驗出病毒船員已送院，其餘船員留喺船上檢疫，專家料抵港確診個案將持續增加，港府須於機場、檢疫酒店加強防疫措施。

嗱！隨着外傭打齊針下周一可來港，專家憂慮放寬外傭來港後，本港輸入個案會增加。專家嘅憂慮有理，事實上，即使完成接種新冠疫苗，也難以預防Delta變種病毒輸入，本港至今約有830宗輸入個案，當中40%來自菲律賓及印尼兩地。令人擔心嘅係，菲律賓正值疫情爆發高峰，或有1%患者到港出現「復陽」，即再被驗到有病毒；尋日又有15名印尼船員賴嘢，可見印尼疫情並不遜於菲律賓。阿哥，佢哋未「融入家中」，若然進入社區才驗出病毒，大有可能又搞到香港雞毛鴨血！

專家又提醒，外傭喺指定酒店房間作隔離檢疫時，一定要切實執行防疫建議，譬如酒店要確保通風量足夠、開房門時需要關窗等。之不過，往往就係會「百密一疏」，好多意外就係咁發生咗！最大鑊就係依家啲Delta變種病毒，其病毒基本繁殖率一人可傳染7人，令打針形成群體免疫變成「空中樓閣、海市蜃樓」！

各位街坊，由於變種病毒猛於虎，好多喜慶好事都無奈喝停！政府尋日表示，原定10月1日喺維港舉行嘅煙花匯演將會取消！「墮地忽驚星彩散，飛空旋作雨聲來」，尖沙咀岸邊呢的歡呼聲久違了！原來連同今年已是維港第5度失落煙花匯演！疫情持續下失落咗精彩嘅煙花匯演，係無可奈何！之但係政府無所不用其極谷針下，始終未達所謂「群體免疫」；更何況專家對群體免疫嘅講法一時一樣，經常搬龍門，依家又話「須全民完成接種才能與病毒共存」！阿哥，呢個真係mission impossible！冇煙花觀賞，少「嘩」兩聲啫，而粵港再唔通關，百業蕭條，搵食艱難，聽到嘅盡是市民「鞋鞋」聲！一年容易又中秋，今夜愁思落萬家，恐怕只得一眾高官有心情食月餅慶團圓！