產評：中美掀全球新序　經濟從此不一樣

內地近期動作多多，整頓多個產業，引發多個中資股板塊暴瀉。背後意義是象徵着中美交鋒已走進新台階，世界經濟將從此不一樣。投資者要適應新世代，必須盡快摒棄固有的市場經濟思維，才能在百年大變局中安身立命！

雖然中美早在疫情爆發前已陷入爭端，惟雙方皆十分克制，很多事宜皆貌似不和，實質可繞道化解，故見2018年初中美股市齊突破，帶挈環球大牛市。就算去年初疫情爆發初段，一切仍算談得攏，拖拉也能達到階段性成果。

直到去年11月後，始現根本性的轉變。在金融市場上，市場焦點盡在美國總統大選，故內地突然出手煞停螞蟻集團上市的消息被極速消化，不當作一回事。今年1月初，拜登成為美國總統後，中美股市更齊齊飆升，炒的是拜登起用的財長耶倫會呵護股市之餘，更會與中國攜手前進。惟3月中美高層阿拉斯加會談，把這份憧憬打得粉碎，至今中美關係仍然是陰霾滿布。

誠然，經過這歷時年半的疫情，充分印證到自由主義的缺陷。近期較Delta更毒的Lambda毒株已在美國出現，秋季來臨將迎來真正的考驗。如今，美國聯儲局官員正在出口術測試市場對提早收水的反應，畢竟通脹風險持續升溫，其他央行已率先啟動收水，若美國幣策繼續放任下去，股、匯二市難逃大劫。

中國看見美國的問題，當然亦了解自己的問題。可美國的事中國管不了，就只有從自己着手整改。民生向來非閒事，基層小節搞不好，小事日積月累足變大事。諸如「宅經濟」，看似只是疫下暫時現象，實際上卻是新經濟發展下的「新常態」。居民生活模式起根本改變，糾正問題宜早不宜遲，故見內地當局連補習及打機都要管，一則配合人口政策，二則化解社會貧富矛盾，三者總不能讓困在家的孩童終日玩物喪志，對人力資源造成深遠影響。故見網絡視頻、電子煙、白酒等都成為整治目標。

至於加強科網監管及內房調控，共通點是涉及民生大事和影響金融穩定，一出亂子，往往有意想不到的骨牌效應，得主動去化解。

中美脫鈎已成世界主流，而「競合」則是當中一個過程。畢竟眼前疫下全球經濟困難重重，中美硬脫鈎對雙方有害無益，「競合」可視為緩衝區，以換來化解問題的時間和機會。故無論是掌握國際形勢，或是應對超低息和低通脹環境快將終結的挑戰，投資者宜打破過去投資理念框框，多站高望遠，以新思維來應對，始可趨吉避凶。