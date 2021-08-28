正論：校園染黃非新事　教育整頓來得遲

反修例暴潮禍及校園，昨日又有18歲學生被裁定管有物品意圖摧毀財產罪成，教育制度下出此亂象，官員責無旁貸，但觀乎教育高官言論，仍然有轉移視線，卸責教育界之嫌。

2019年中修訂《逃犯條例》引發的連場衝突，被捕逾萬人有約四成是學生，不少情節嚴重，罪成或將面臨監禁，影響前途。各界指校園是「動亂之源」，教育局局長楊潤雄昨表示，反修例風波是他上任4年以來遇到的最大挑戰，指出學生被捕比例偏高，教育界或因太着重學業成績，而忽略基本培養。楊局長此話聽在教育界耳中，可說是風涼話。

若說校園基本培養有問題，學生品行操守有虧，那應該涉及其他罪行的數字也應該高企，但實情並非如此，香港下一代並非多是窮兇極惡之輩，只是政治思想走了歪路，主要是被黃師及不良傳媒誤導，一句「違法達義」遺害至深。楊潤雄認為要培養學生「守法守規」、有國家觀念及願意貢獻的精神，期望教育界一齊努力，將過去教育有缺失的地方慢慢糾正，但重申教育需要時間沉澱及改善，未必可以短時間內解決問題。其實楊局長在任4年，並非短時間，黑暴潮爆發前，他有兩年時間工作，為何忽視校園黃禍萌芽滋生，沒有及時防患於未然？

要從頭說起，回歸後政府輕視學生思想教育，要等到2011年，才比較積極推動德育及國民教育科，但2012年遇上反國教運動，便立即跪低，當時黃之鋒帶頭的學民思潮更搶盡風頭，是香港新一代反政府運動發展的分水嶺，年輕反對派氣燄更盛，變本加厲，致有兩年後的違法佔中大爆發，被視為反修例暴潮的前身。縱容一個黃之鋒，便會有千千萬萬個黃之鋒或羅冠聰，2014年「佔中」後當局依然漠視年輕人思想問題，懶理校園染黃，令到危機發酵，終致一發難以收拾。

港大學生會評議會早前通過「哀悼」孤狼的動議，4名港大學生被控宣揚恐怖主義罪，這些只是冰山一角，2014年他們應該是初中生，若果當年有受到國民教育薰陶，不輕信讒言，或者歷史可以改寫，亦不會墮入政治暴力深淵。香港教育功利主義由來已久，當局從來沒有糾正，反而助長風氣，在文憑試加設＊＊評級，製造超級狀元，現在才怪校方功利，實在說不過去。教育界若無政府推動，又怎敢擅自在校園推行國民教育，當局毫無疑問要負上最大責任。

教育界當然亦是疏忽把關，讓黃師滲透校園，誤人子弟，教協更是政治大毒瘤，不過，政府多年來一直承認教協地位，甚至有合作關係，要等到官媒出聲才割席，實在後知後覺。《港區國安法》可以短時間內出爐，《基本法》廿三條本地立法，卻依然只聞樓梯響，為何效率如此懸殊？教育改革刻不容緩，愈遲愈多幼苗受害，不少官員的子女在外國讀書，事不關己，己不勞心吧！