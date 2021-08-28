神州觀察：美女主播是假貨　網戀詐騙需慎防

近年以網戀為幌子實施詐騙的案例頗為普遍，加強打擊規管乃必然，與此同時，一些防範工作亦不容忽視。某程度上，做好提前防範也許更重要，而從頻發的網戀騙局中，亦不難尋到某些行騙套路、規律，惟有充分吸取教訓，才能更有效避免。

今年6月，浙江杭州一名與女友分手不久的大學生透過語音聊天軟件，在網上認識了一名「美貌」女主播並發展成為情侶，旋即展開一段「癡心」網戀，期間對方不斷以缺錢、看病等諸多理由慫恿其打賞，該大學生亦很疏爽，陸續向女方送禮物、轉帳近百次，合共花費逾300萬元人民幣。只是一直以來，女方總是拒絕與之視像通話、見面，方令事主覺得有問題，遂報警求助，結果揭發此女是從網上購買美女照片、偽造身份騙錢，以滿足自己沉迷網絡遊戲所需不菲費用。

通過本案不難發現，首先作為女主播所在的聊天平台，對於前者的身份、照片都屬偽造一事絕對需要負上責任，出現這樣的情況，只能說明平台方在對用戶訊息的審核認證等方面根本形同虛設，更是為方便對方行騙創造條件。

其次，平台方為何未有依法依規履行好相關監管把關之責，放任假美女的存在？不消說，又是利益驅動。誰都知道，眾多網絡平台都是靠旗下男女主播、用戶流量賺錢分帳，以致對「直播帶賭」、低俗色情直播、賣假貨都可以隻眼開隻眼閉。

早前上海警方偵破一宗網絡詐騙案，就與一個名為「豆角」的直播平台有關，該平台聲稱以競賽方式聘請女主播，獲虛擬禮物數量多者為勝，有人則利用交友軟件假扮受情傷的女子與男性發展所謂網戀，再誘騙對方多多打賞，為自己競逐直播主，最終捲錢走人。警方調查發現，詐騙團夥有「劇本」教導成員如何誘騙受害人，背後並有更大的直播平台在以同樣手法欺詐他人；相關手段近年亦已成為跨境電騙團夥的慣用伎倆，不少受害人並被誘導參與網絡博彩或投資，損失慘重。

又需看到，加強網絡直播平台監管固然重要，一些民眾自身亦需小心留意這類網戀陷阱、騙局，所謂防患於未然，相關騙案層出不窮，有些行騙手段亦非十分複雜，甚至簡單而明顯，必須對之有所關注了解，同時應學識一些基本的防騙知識，也是對自己的一種負責。就像本案受騙的大學生，難免讓人產生一些疑問，譬如究竟是因貪戀美色，還是俗稱的「人傻錢多」所致？連對方是誰都不清楚，就豪擲數百萬元，至少這樣的「戀愛觀」挺有問題。此前浙江亦有女子被「投資老師」坑騙，後來對方再聯絡她，竟然繼續相信並上當，以致被騙走更多，這叫別人怎麼救？