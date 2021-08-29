世界視線：阿富汗亂局未平　美政壇內鬥不休

阿富汗亂局觸發美國總統拜登就任以來最嚴重的政治危機，前朝高官及共和黨國會議員紛紛要求拜登下台，甚至有共和黨眾議員已草擬好彈劾條款，但不管是要求拜登辭職抑或進行彈劾，與其說是「問責」，倒不如說是黨同伐異的「政治追殺」。

阿富汗的敗局讓美國的「世界一哥」形象徹底破功，對於責任誰屬，民主、共和兩黨照例上演互相卸責的大戲。拜登口口聲聲「絕不推卸或迴避責任」，但同時強調撤軍決定由其前任特朗普制訂，自己只是「被動」繼承爛攤子，更何況自己已為美軍爭取多3個月的撤退時間，儼然「有功無過」的架勢。特朗普陣營則反駁，指上屆政府跟塔利班的談判是有條件的，不像拜登那樣向該組織投降，更何況拜登退場不得其法：哪有先撤軍後撤人員裝備的道理？

美國弄成今時今日的田地，無疑是不分黨派的「共業」，然而，至少十多名美兵在喀布爾國際機場恐襲中喪生，卻肯定為共和黨人提供了絕佳的政治彈藥。特別是對特朗普的支持者來說，更一吐幾年來的烏氣。特朗普成為唯一一位任內被兩次彈劾的總統，留下了極為不堪的歷史紀錄，如今風水輪流轉，共和黨人哪會輕易善罷甘休？

問題是，要成功彈劾總統的門檻極高，特別是參議院必須三分之二同意，特朗普就是在同黨的護航下，順利過關。環顧歷史，從來沒有總統被彈劾下台，即使是捲入「水門醜聞」的尼克遜，也是在眾議院就彈劾條款投票前知難而退，主動辭職，說彈劾總統是黨同伐異的「政治追殺」，正因為此。

當然，對於共和黨人來說，政治彈藥既然送上，不用白不用，可以預期，直至明年國會中期選舉前，共和黨人將就「阿富汗問題」對拜登政府緊咬不放。特別是如果共和黨一旦重新掌控眾議院，彈劾拜登成案的機會將大增（彈劾條款只需眾議院半數通過，即可開啟程序）。

可以肯定，「阿富汗問題」已成為拜登版的「通俄門」，將成為其餘下總統任期內的夢魘，亦再次證實拜登上任時呼籲兩黨團結，根本就不切實際。