功夫茶：釣竿竊賊速落網　原來又係假難民

賊公計，狀元才！原來唔係電影橋段，現實就有活生生嘅例子，做賊，真係要食腦㗎！有道是明槍易擋，原來「暗竿」難防！真係估假難民唔到，一支魚竿，唔係用來釣魚，卻別出心裁，變出新把戲——用來釣手袋！

各位街坊，是咁的，本月22日深水埗發生罕見爆竊案，一名麻甩佬攀上荔枝角道東明樓外牆棚架，並將逾兩米長嘅自製「魚竿」伸入10樓一單位嘅窗戶，巧妙釣走一個女人手袋，當女事主發現驚呼：畀番個手袋我！賊人已爬棚架逃之夭夭！

原來釣竿竊賊吼準東明樓自今年3月起進行修葺，外牆設有大型棚架，相信佢係經大閘進入大廈，沿樓梯走上天台，再經棚架挑選目標單位作案。深水埗警區刑事調查隊、情報組及該區特遣隊接手調查案件，翻查大量閉路電視影片及在大廈視察後，日前即27日已經喺福華街以涉嫌「爆竊」拘捕一名持「行街紙」留港、31歲姓阮越南籍假難民，仲發現佢另涉4案。阿哥，偷搶拐騙，假難民除咗好事，仲有乜衰嘢唔做㗎！

都咪話警方唔神勇，一周內已破釣竿賊智取手袋案。消息指，警方比對區內同類罪案嘅「天眼」影片，發現阮姓釣竿賊與一名姓黃同鄉為同黨，今年7月曾3度爆竊區內一間唱片店及電器行。佢哋先於上月6日夜間撬開醫局街一間唱片店閣樓木門，潛入店內擸走唱片、現金及約值7萬元嘅古董，期間兩人以布遮蓋閉路電視鏡頭，又割斷其電線，離開前更拆走閉路電視硬碟，作案手法幾咁「專業」！

警方指兩人早有盜竊等前科，犯案纍纍；阮姓釣竿賊另涉4案，主要都係爆竊，包括東明樓另一宗爆竊案，涉案總金額約208,000元。俗語話「山大斬埋有柴」，佢就「海大釣埋有魚」！點講都好，一扯到假難民，就會聯想起佢哋為禍香港多年，係治安大毒瘤，所到之處必然罪惡叢生，港人身受其害又怎能不怨聲載道！

假難民唔止懂得魚竿智取市民財物，市民行行吓街都分分鐘唔見銀包！呢嗱，尋日清晨，警方喺有「人間妖域」之稱嘅中環蘭桂坊進行反扒竊行動，期間又發現兩名南亞裔男子從一名德國籍男子身上扒竊財物，警方隨即上前制止並拘捕兩名巴籍漢，當中一人又係持「行街紙」嘅假難民。

要言之，假難民長期遺禍，呢個大毒瘤無孔不入，再唔徹底切除，香港治安永無寧日！再講吖，港府假仁假義賴低嘅蘇州屎，冇理由成日都要香港警察幫廢官執手尾啫。