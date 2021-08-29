正論：店舖阻街不執法　噪音擾民懶得管

一場疫情，再次印證香港金玉其外，敗絮其中，不僅鼠患嚴重，三無大廈猶如垃圾崗，就連店舖阻街及噪音擾民等相對容易解決的問題，港府也闊佬懶理。環保署過去3年接獲逾千宗叫賣噪音投訴，惟檢控率只有7%；食環署去年更接獲近1.9萬宗店舖阻街個案，也是僅發出過萬張定額罰款告票了事。當局姑息養奸的結果，是市民身心受盡折磨，人車爭路更恐引發嚴重交通意外。

本報為民喉舌，發揮第四權揭露社會種種亂象。僅店舖阻街問題，本報記者便發現荃灣川龍街及新村街一帶情況最誇張，長約百米的街道，多間售賣豬肉及蔬果的地舖將對出行人路據為己有，貨物放在行人路上擺賣；更有人用手推車將載有海鮮的發泡膠盒放在馬路邊；整條行人路都被貨物霸佔，亂象叢生，市民被迫行出馬路。此外，北角春秧街、柴灣怡豐街都有店舖阻街問題，街坊無路可行，有的只能行出電車軌，有人更手抱幼童與電車擦身而過，險象環生；有的商戶則以帆布遮蓋阻街貨物以逃避檢控，食環署職員居然「掂行掂過」，令人側目。

至於店舖叫賣而引發的噪音滋擾同樣嚴重。本報記者在荃灣新村街近大屋街交界，便赫見多間商舖轟炸式不停高聲廣播，部分商戶甚至用咪高峰叫賣，有商戶廣播之餘更搖銅鈴引人注目。上址街道環境音量平均達85分貝，最高更有94分貝，即高於操作電鑽時的音量。最可憐還是居於商舖樓上的舊樓居民，記者從梯間量度音量高達86分貝，實難想像居民從早到晚皆被噪音折磨的苦況。荃灣區區議員直言，曾有市民因店舖阻街走出馬路而遭小巴撞傷，更有舊樓居民不堪長期噪音滋擾而神經衰弱，苦不堪言。

根據現行法例，店舖阻街由食環署執法，店舖噪音則歸環保署規管。然而大家都知，食環署出名尸位素餐，公眾衞生固然愈搞愈糟，老鼠更是愈滅愈有，就連店舖阻街亦因署方敷衍塞責，即使收到的投訴逐年增加，例如去年接獲18,904宗投訴，較前年大增近兩成六，人員亦僅發定額罰款告票了事，只有較複雜的個案才會考慮援引《簡易程序治罪條例》檢控。相對動輒數以萬元計的店舖租金，佔路阻街擴張舖面的成本輕微，1,500元定額罰款不痛不癢，對商戶毫無阻嚇力，阻街亂象不愈演愈烈才怪。

環保署一樣好不了多少。根據《噪音管制條例》，源自公眾地方的收音機、小販或揚聲器等的噪音統稱為鄰舍噪音，最高罰款一萬元。惟該署過去3年接獲1,152宗店舖噪音投訴，檢控只有寥寥86宗，例如去年北角區投訴有22宗，居然只對兩宗提出檢控，擺明敷衍。

事實擺在眼前，香港許多問題都是源自官僚胡混度日，有法不依，執法不嚴，卒致積重難返。別說阻街和噪音不受官僚重視，就連疫情肆虐之際，食環署轄下的防治蟲鼠組一樣屢被踢爆蛇王吞泡。一個政府冇心冇肺冇靈魂，香港怎能不烏煙瘴氣？守法市民怎能不身受其害？