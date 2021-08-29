神州觀察：逼學狗叫喝香水　遭遇家暴勿心軟

俗話說，對敵人仁慈就是對自己殘忍，對待家暴問題上也應抱持同樣態度。內地一名女子近日上網揭發，早前與男友拍拖兩個月後就開始不斷遭對方各種暴虐，包括被迫下跪學狗叫、喝香水等，又恐嚇要將她「弄死」；事主曾報警處理，惟得知男友可能因此遭重判，便心軟放棄追究，結果對方更加得寸進尺施暴，甚至逼其墮胎，不啻姑息養奸，令自己更陷危險境地。

有資料顯示，家暴受害者平均遭受30多次虐待才會選擇報警，家暴認定率更加低得可憐，這無疑是很可怕及令人倍感憂慮的現象。事實上，不少家暴最終都演變成對受害人非常嚴重的身心傷害，以至發生被迫自殺或被虐打致死的慘劇。正如有觀點堅決認為，家暴這種事只有0次或N次之分，一旦有了第一次，便有第二次、第三次，總之再也別指望對方會收手，惟在現實中，總有受害者心存幻想，相信所謂愛的感化，每每作出「給多一次機會」的錯誤決定。

只能說，對於尚在拍拖階段的家暴受害女性，必須具備「放得下」的勇氣與智慧，而且應比那些已經結婚、育有子女、有事業等利益羈絆的夫妻階段更加「放得起」。現實中，有些人可以為子女啞忍丈夫家暴幾十年，直到他們成家立業才敢提出離婚；亦有人雖已與丈夫離婚，卻因彼此仍有商業合作而默默忍受對方的施虐，故而這些前車之鑑很值得一眾年輕女性警惕，為了不重蹈覆轍，便需及時擺脫施暴男友，尋找真正愛惜自己的人，同時不忘「為民除害」，需懂得以法律武器捍衞自身及同胞利益。

當然，政府及社會各界為家暴受害者提供充足的法律援助、心理輔導、精神支撐及後續救濟保障措施也很重要。應當看到，內地雖從2016年開始實施《反家庭暴力法》，惟效用並不明顯，反而家暴問題近年有愈趨多發之勢；甚至有指未能對具體的家暴實施者產生恰當的懲罰，包括一些只以傷勢鑑定為依據的做法，卻忽略了受害人被「精神控制」等重要因素，譬如以殺害對方及其家人作威脅，讓受害人投鼠忌器，不敢挺身舉報，都令家暴更趨隱蔽難察。

其他一些相關法例及罪名的制訂、處罰力度亦被指存在一定偏差和不足，以致警方面對受害人報案，或以取證困難作推搪，或以一般的行政拘留簡單處罰，或勸說雙方和解了事，再就像近日河北保定那位被丈夫剃頭逼認出軌女子，警察上門查問，卻只讓他們自行協商解決，分明不當回事。湖南湘鄉警方則更離譜，明知受害女子接到丈夫死亡威脅，竟不理對方多番求助，結果在開庭審理離婚申請前數日真被丈夫當街殺害，又何談防範家暴？