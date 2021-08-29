阿富汗並不是如近年各方描述的貧困落後，歷史上有其光輝的文明時刻。在中國還未有絲綢之路時，阿富汗便有青金石之路，直達埃及和歐洲，與中國的玉石之路相同。青金石與玉石同時具神靈祭祀性質，與埃及、中國的古宗教體系關係密切。波斯帝國與馬其頓帝國都曾把疆域伸延至此。更大的發展是漢朝大月氏遷徙蛻變組成貴霜王國，覆蓋大夏，今天的俾路支斯坦，以至印度河流域，成為中國絲綢之路從海路往印度、埃及的主通道，並以阿富汗豐富的礦產、鑄造大量的金銀銅幣，推動國際貿易發展。

阿富汗雖有興都庫什山脈橫亘，卻不會阻隔其與中國喀什以西直至中原的連接。中亞、中東的帝國，無論是歷朝波斯帝國，伊斯蘭教的白衣黑衣大食，乃至蒙古國和繼後的帖木兒帝國，版圖都包括阿富汗。阿富汗成為中亞、中東文明的緊密部分。即使帖木兒帝國衰落，它的旁支也從阿富汗入印度河流域，統一全境，建立蒙兀兒帝國。阿富汗是帝國的心臟之地，不是不毛落後之地。

19世紀英國與俄羅斯爭奪亞洲，兩國角力是在伊朗與阿富汗。伊朗如中國的新疆被俄、英劃分南北勢力範圍，但英國3戰都不能屈服阿富汗，阿富汗因此獨立，作為俄英勢力的分劃線，也讓阿富汗留有瓦罕走廊，可通中國喀什。

從地勢、地緣戰略和歷史因素看，阿富汗從來不孤立。英國軍方學者Mackinder在20世紀初提出的「世界島」概念，便以中亞、俄羅斯等（包括阿富汗）為世界的心臟地區，誰控制這個地區，便可號令天下。這或許是為英國侵佔中亞和俄羅斯作理論支持，但從阿富汗、中亞的地緣因素而言，亦未必單只是政治化的解釋。阿富汗連接中國、中亞、印度與伊朗，作為4方的中心若能南下有出海口，可出波斯灣與印度洋，地區的樞紐作用可以極大。不過，阿富汗本身卻因此歷來備受大國攻佔，難以獨立，阿富汗的礦產資源也為大國必奪之物。

阿富汗的近代史便從來未能真正的獨立，無論蘇聯、美國入侵，都是19世紀俄英之爭的翻版。反之，若阿富汗納入更大的區域體制之內，才可有更大的發展。今次塔利班一改20年前的極端主義，願意與周邊國家合作，已可融入區域之內，借此可擺脫美國的霸權主義侵略，也可借集體合作來支持國家獨立。