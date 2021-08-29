候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超日前宣布，立法會議員鄭松泰不符合擁護《基本法》和效忠香港特區的法定條件，登記為當然選舉委員的資格無效，即時喪失立法會議員資格，5年內不得參選。這個結果是許多人料到的。在選舉制度改革之下，在設立了嚴格審查制度之下，鄭松泰之流是休想蒙混過關的。

李家超說，一些嘗試假扮擁護《基本法》或假扮效忠特區的人，資審會不會被他們的花言巧語及嘗試漂白的行為所迷惑；騙徒往往最「叻」扮演不同角色。因此，鄭松泰成為李家超不會被其花言巧語漂白而受騙的第一人。鄭松泰其實也知道當前形勢下，他的花言巧語、偽裝之術騙不了人，必被揪出，故他在見記者時一臉輕鬆。然而，他還很無恥的繼續裝傻，宣稱自己不知道幹了甚麼事被DQ。

鄭松泰的偽裝被揭穿，具有樣辦意義。像他這樣的人，在反中亂港集團中、港英餘孽中、無間道中，甚至建制派營壘中為數不少。毛太祖說過：「混進黨裏、政府裏、軍隊裏和各種文化界的資產階級代表人物，是一批反革命的修正主義分子，一旦時機成熟，他們就會奪取政權……這些人物，有些已被我們識破了，有些則還沒有被識破，有些正在受到我們信用，被培養為我們的接班人……他們現正睡在我們的身旁……」毛太祖還說過，假的就是假的，偽裝應當剝去。

從上個世紀80年代中英談判香港前途、英國部署撤退、香港進入過渡期，到97回歸20餘年，這種偽裝者、無間道「混進」香港特區各個領域，以及在社會上公開反中亂港、與外國勢力相勾結的情況，比毛太祖說的中共「黨政軍文化界」的情況嚴重得多。過去20多年，他們在香港肆無忌憚，各顯神通，2014年的非法「佔中」和2019年的反修例暴亂，就成了他們的「時機成熟，要奪取政權了」。然而，他們失敗了，他們現在最想做的，是繼續潛伏，深度偽裝。