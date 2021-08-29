十年樹木，百年樹人，教育的重要性再怎麼強調都不過分。香港人心遲遲不能回歸，年輕人對國家漸行漸遠，主因就是教育出了問題，反修例黑暴更是將這些問題暴露無遺。教育局亡羊補牢，在新學年落實國民教育，並推出相關措施配合，包括中小學必須每日升掛國旗，又建議於中國人民抗日戰爭勝利紀念日舉行悼念死難者、抗日電影觀賞及分享活動等。老實說，這些事情從回歸那天起就應該做了，如今才來補救，足足遲了24年，這24年誤了多少學生，毀了多少年輕人！

教育局局長楊潤雄認為，反修例風波中約四成被捕示威者是學生，教育界須檢視不足。如何檢視？他歸咎於過往或太着重成績表現，而忽略對學生守法等基本培養。實際上，香港教育的問題不僅僅在於忽略對學生守法的基本培養，更在於忽略對學生進行國民教育。

推行國民教育是國際慣例，西方國家尤其積極，美國中小學每天都要升國旗唱國歌，從小培養學生愛國觀念。反觀香港國民教育一片空白，連中史教育也淪為可有可無的課程，試問學生怎麼可能有正確的國家民族觀念？怎麼可能不認賊為父將英國當母國？

反對派將國民教育抹黑為「洗腦」，其實教育本來就是塑造靈魂的工程，如果說灌輸國家民族觀念就是洗腦，那有何不可？難道在中國的地方不應了解中國歷史和文化，反而一味吹捧西方文化和價值觀？縱觀全球，任何被殖民統治過的國家或地區，都必須進行去殖民化工作，教育尤需徹底改革，甚至另起爐灶。唯獨香港回歸後一切照舊，至今依然基本延續殖民奴化教育那一套，難怪有黃師將英國侵華說成「為了幫中國消滅鴉片」。國民教育姍姍來遲，但遲到總好過不到。