凡事總有開端，要談反修例暴潮「溯源」，不得不提學民思潮在2012年8月發起的反國民教育科升級行動，在政府總部東翼紮營通宵抗議，聲稱多達12萬人集會，政府官員竟怯於這班黃毛小子，收回成命，從此國民教育束之高閣。黃之鋒等人「起義」成功，意氣風發，被不少年輕人視為偶像，聲勢有如政治界的「男團」，此消彼長，反中亂港蔚然成風，愛國愛港反被新一代視為異類。

回歸後一國兩制荒腔走板，政府輕視學生思想教育，回歸後要等到2011年才主動推行德育及國民教育科，沒有審時度勢，一子錯滿盤皆落索，新一代反政府思想成為主流坐大。一個黃之鋒本來不成氣候，然而後生可畏，集結群眾力量，形成一股反政府怒潮，當局既沒有設法疏導這股潮水，亦沒有及時建好堤壩抵擋，令洪水幾乎淹沒了整個香港社會。2014年「佔中」已經是一個非常明顯的警號，距離爆發2019年反修例暴潮，有足足5年時間，當局在國民教育方面卻沒有寸進，是否以為愛國愛港是天生的，不用教育？人家宣傳反中亂港也要不遺餘力，網絡文宣大肆渲染，才會令不少年輕人被洗腦。反對派做足工夫，政府卻闊佬懶理，相形見絀，事情才會一發不可收拾，為社會添煩添亂，還要中央出手打救，為官者可有感到汗顏？

隨着移民潮逐漸形成，教育界出現人手荒，有經驗的教師紛紛求去，年輕一代上位。本來教師職位僧多粥少，現在反過來求才若渴，希望校方在聘用的時候，要更加留意教師背景及政治思想，避免重蹈覆轍。即使課程如何改革，但如果執行者陽奉陰違，難保不會歷史重演。長江後浪推前浪，新舊交替是必然，年輕人是社會未來主人翁，不能輕言放棄也！