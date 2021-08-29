國安法的實施立竿見影，黑暴勢力有所收斂，卻有地下化、網絡化的迹象，危害國家安全風險依然存在，本土恐怖主義和黑暴活動隨時死灰復燃。

英國曼徹斯特將於下月舉行《香港不自殺聲明2019》展覽，展示當年攬炒派和暴徒的所謂「不自殺聲明」，同場播放修例暴動的「紀錄片」，旨在唱衰香港。香港不少攬炒派分子近日於網上平台收集「不自殺聲明」或轉發所謂「展覽」，當中的內容包括散播2019年修例暴動期間的虛假資訊，如「黑色衣着雙手被綑的浮屍」、「高處墮下但沒有血漬的『自殺』案件」，有報章甚至揭露有平台出現「被失蹤」、「被自殺」、「獨裁者」、「政治迫害」等字眼，試圖繼續散播煽動仇恨的言論。於網絡上透過歪理為暴徒開脫，美化暴力，認同恐襲，就是在荼毒下一代。

這些攬炒分子唯恐天下不亂，到今時今日依然散播抹黑言論及假消息。事實上，現在已經非常清楚，一些反中亂港分子當年利用虛假資訊煽動民眾參與黑暴，誘導他人寫下所謂「不自殺聲明」。如今又死心不息，利用這些聲明到外國妖言惑眾，意圖讓外國媒體繼續進行炒作，目的在於唱衰香港，抹黑《港區國安法》，達到某種政治目的。

根據《刑事罪行條例》第10條，任何人作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為；或發表煽動文字；或刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物，即屬犯罪。《香港不自殺聲明2019》展覽轉發者已可能違反上述條例，警方亦需要調查該事件是否為有組織的煽動恐怖活動。

目前，新型網絡暴力五花八門，已發展成文、圖、視頻等全方位攻擊：彈幕刷屏、P照侮辱、惡意剪輯、煽動性指控、詞條侮辱、私訊轟炸等。由於現時本港尚未對網絡具全面法律監管，部分滋事分子長期透過網絡發布虛假資訊、散播仇恨，若不迅速予以制止，將對本港法治安定、社會繁榮構成重大禍患。

因此，執法部門須嚴正調查及處理，亦須盡快立法打擊危害公共安全、公共衞生的網絡虛假資訊，絕不能容許黑暴思想繼續蔓延。