都說黃絲無腦，並非筆者偏見。最近移民潮湧現，統計處數字顯示有近9萬人移出香港，特別是英國容許持BNO港人移民，更見黃絲一窩蜂走佬。然而不過短短光景，部分移民港人便悔不當初，有小學校長透露，多間學校近日均接獲移民不足兩年的家庭查詢為子女申請插班，由於今年6月至7月才是移民退學高峰期，料一年後或有更多學生回流。不是說香港已死嗎？不是說英美幾好都有嗎？為何食回頭草呢？

答案顯而易見。移民門檻降低後，部分無學識無家財的黃絲也學人移民，飄洋過海後才知異鄉生活艱難，惟有厚住面皮回流；有些中產家庭賣樓辭職帶同年幼子女移民，結果來到英國才發現人浮於事，即使原本是金融才俊，高人一等，來到彼邦亦只能到超市做兼職收銀，加上英國物價不菲，靠一千幾百萬賣樓所得能捱到幾時？思前想後，還是要向現實低頭。

有些黃絲走前更因為把話說得太死，「衰咗」回港後無法面對，惟有同親朋戚友斷絕來往，但大人尚且可以搵過份工過新生活，小孩子卻必須入學，一入學紙便包不住火，最終回流瘀事還是傳遍千里，真是情何以堪！

黃絲永遠身在福中不知福。香港本來好端端，所有自由都幾乎沒有底線，只要不觸碰國家紅線，中央絕少過問，偏偏這些人猶不滿足，又不用腦袋思考，只知人云亦云，反中亂港政客說香港沒有自由，他們跟住高呼沒有自由；政客說現在不反日後冇得反，他們一股腦兒將香港破壞殆盡，非要逼得中央出手不可，然後又怪責中央「專制極權」，非走不可。部分人事前連英國也未曾踏足，頭腦發熱學人移民，搞到一鑊泡便死死氣返港。移民在黃絲眼中猶如玩泥沙，整件事既白癡又可笑。