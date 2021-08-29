《六祖壇經》說：「下下人有上上智」，意思是指，才智高者，不一定都是出身良好、飽讀詩書之人，有時候平頭百姓當中，也會有讓人驚喜的民間智慧。

我家的鐘點傭工，書只唸到中學二年級，她利用民間傳統的因果觀，卻成功判斷出就連美國疾控中心也未必能判準的疫情走勢。去年12月，美國最早研發出新冠疫苗，但時任白宮主人特朗普採取「美國優先」政策，一早就制訂措施，要大量囤積疫苗，即使別國更緊急、更有需要，也是沒得商量。那時候，我家傭工就說：「美國咁搞就死梗啦，人哋有病，你有多出嚟嘅藥都收埋唔畀人用，卒之會有咩報應呢？就係啲藥你最後要自己用番。」

我當時聽了也是半信半疑，如今事隔大半年，美國的疫情卻也奇怪，弄來弄去，每天的新冠肺炎確診者，人數仍是全球之冠，一天的病歿者，更超出整個歐洲除俄羅斯以外病歿者的總和。美國坐擁全球最優良的疫苗與最先進的醫療設備，何以疫情屢壓不下，莫非真是因果報應使然？

傭工跟我說，她以往有一個僱主，家中幾乎所有傢俬、電器，都是編織各種理由，向政府或福利機構申請得來，但其實對方十分富裕，坐擁多個物業，只是他老是愛佔不該佔的便宜。然而，此君近乎全身殘廢，四肢無一健全，而且身體愈來愈差。根據我家傭工的解讀，就是此人過分貪心的報應；至於美國，則過於吝嗇，情況亦是相近，所以她在去年就推斷出美國的疫情不易好轉。

中國政府或許是深明此理，因此在今年4月才開始大規模替民眾接種新冠疫苗，早前則先將疫苗送到別國救急。如今中國疫情已經完全受控，看來古人的因果之說，未必無理。