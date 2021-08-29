美軍未全數撤離阿富汗之際，喀布爾國際機場發生針對逃難平民及美軍嘅血腥恐襲，造成至少170人死亡、200人受傷，大部分傷者情況危殆。回教極端組織伊斯蘭國分支ISIS-K承認責任，美國總統拜登發嘴炮，誓言不會饒恕及忘記施襲者，矢言要讓對方付出代價。

事件反映美國為阿富汗設計了一套參考西方民主嘅選舉制度，並投入大量資金和資源予新政府，推行國防和安全工作，可說完全失敗。

事件亦反映美國右翼根本無心幫助阿富汗發展，主要還是想征服它。美國有學者指出，2019年，七國集團對阿富汗教育項目嘅捐助總額僅為3.12億美元，平攤到阿富汗1,500萬名5至19歲學生，相當於每名孩子20美元；而美國每年為駐阿數千士兵，人均耗費約100萬美元。

美軍今趟死傷枕藉，有分析指事件暴露美軍弱點，竟然依賴塔利班武裝分子提供安全保障。喺塔利班治下嘅無政府狀態，阿富汗再淪為恐怖主義天堂，並再次發生針對美國本土嘅恐襲，一啲都唔出奇！今趟恐襲令拜登顏面無存，而佢嘅領導能力相信已進一步受損。呢次撤軍死得美軍多，敲響拜登總統生涯或提早結束嘅警號！

拜登承諾為事件負責，並指係前總統特朗普決定從阿富汗撤軍。阿哥，依家係你做總統，撤軍出事，主要係你計劃欠周詳，先搞到自己一褲都係！再拉特朗普來掩飾自己嘅過失，只會顯得窩囊！撤軍事件令拜登備受抨擊，多名共和黨人要求佢辭職，否則啟動彈劾！若然，佢將成為第4位被彈劾嘅美國總統！

此外，拜登年事已高，就快79歲，喺記者會上曾合眼垂頭，雙手合十放到下巴，有人嘲笑佢疑似瞓着！佢唔認輸都要認老，體力不支點領導美國脫險？