筆者早前提出香港的防疫大方向應盡可能與內地看齊，比如進一步加強檢測和接種的措施，更必須對從外國入境人士進一步加強檢疫。但話音未落，國際影星妮歌潔曼及拍攝團隊就獲港府豁免檢疫，由澳洲悉尼來港拍劇至10月底，並由傳媒揭發妮歌潔曼並非入住指定檢疫酒店，甚至去中環購物、不戴口罩逗留於人流密集的旺角。而由於悉尼所屬的新南威爾士省過去一個月有一萬宗以上的確診，香港人在經歷一年多的抗疫日子已身心俱疲，並且擔心Delta變種病毒乘虛而入，自然不滿政府涉嫌優待名人的做法。

正當變種病毒席捲全球，中國內地雖然一度因變種病毒輸入個案增加而疫情升溫，但在中央和地方政府嚴格防疫下，當地已再次將疫情清零。相比之下，歐美國家為經濟利益而選擇「與病毒共存」，逐步放寬防疫措施，或助長疫情擴散。就連一直嚴格防疫的新加坡亦宣布「投降」，終止與港府商討「旅遊氣泡」，單方面開放港人及其他地區民眾入境。

香港防疫雖不及內地，但仍較歐美和新加坡等嚴格，除了要求訪港及回港人士於指定地點隔離，亦維持公眾場所的禁聚令。在這些防疫措施下，香港疫情理應有望完全受控，但本地和海外商界一直要求港府放寬防疫，本地商界認為「豁免檢疫有助香港經濟發展」。然而，這種非黑即白的思維不僅不符合事實，更沒有認識到香港的未來乃繫於疫情受控的內地，接通內循環系統才應是香港優先考慮之策。

中央的《十四五規劃綱要》宣講團日前訪港，為努力走出疫情陰霾的香港指明方向。國家也一直給予香港優待，香港既不用每年上繳國稅，亦被豁免解放軍駐軍費用。說到底，中央並不需要香港承擔太多義務，只希望在國家的支持下，香港能夠發展好經濟，改善民生，與國家共同進步。

在「國內大循環為主體」的情況下，香港應透過粵港澳大灣區等平台加強與內地經貿、金融和創科合作，在促進本地產業轉型的同時，加快與內地制度銜接，從而融入國家發展大局。香港當前的首要任務就是控制疫情以與內地通關，可惜港府連這個最基本的要求也達不到，如今為了貪圖妮歌潔曼帶來的短期利益而搬石頭砸自己腳，甚至惹得本地商界在樂見政府放寬海外人士來港的同時，還奢望內地也對香港商界及專業人士豁免檢疫。

姑勿論豁免名人檢疫是否優待權貴，當局所言所行已備受市民質疑。從港府此等措施及部分政商界人士把「十四五規劃」與「中央給香港好處」畫上等號就可看出，香港一些人至今仍未摒棄向中央攤大手板、只懂索取而不懂付出的利己主義思維，以為不論香港如何不顧全大局，中央仍會無條件支持。須知「蘇州過後無艇搭」，政府若不勇於清除痼疾，還認為老子天下第一，則香港出路還是十分渺茫。