因各種原因，每個區域都有其關鍵的戰略地區。東歐是烏克蘭，中亞便是阿富汗和伊朗。後者是連在一體，互為犄角，也同屬伊朗文化。就一個區域而言，執着關鍵的戰略地區，便可掌控全球區域。故此幾百年來，烏克蘭和阿伊之地，是大國必爭。

烏克蘭實際是俄羅斯南部，包括聶伯河與頓河流域，以黑海為出口海，克里米亞半島是前沿陣地。阿富汗與伊朗則以阿富汗的庫都富什山脈的河谷為攻守要地，以此四通八達，再加以俾路支斯坦出波斯灣，控制印度河流域，印度全境的西部進出口，也是歷來入侵印度次大陸的主通道。伊朗高原西向威脅美索不達米亞的兩河流域富裕土地。從地緣戰略來看，不能因為近幾十年來烏克蘭與阿伊衰敝而忽視它們。它們決定着這兩個關鍵戰略區域的安危。

現在已不是帝國時代，不可能重建封建帝國。英美帝國主義雖然不是封建專制體，還保持強烈的帝國傳統，美國甚至以傳承羅馬帝國自許。美國在烏克蘭和伊阿的20、30年的經營，還是為了帝國的霸權主義，不是20世紀開始的民主或民族獨立意識形態。由於技術發展、民智開啟，各國都有能力在不受干擾下獨立進行工業化和現代化的發展。任何形式的帝國便與這個歷史大潮流相悖，也不可以持久。美國在冷戰取勝，是蘇聯自敗，不是美國戰勝。冷戰結束後，美國仍要獨霸天下主宰世界，便與二次戰後它為打敗英法殖民主義而提倡的民主自由、民族自決背道而馳，也正暴露出美國霸權主義的本質。冷戰後，在伊拉克、阿富汗之敗，也面對俄羅斯在普京主政下的復興，伊朗宗教革命成功擺脫美國的政治控制，世界變了。美國不改變，還朝羅馬時代由共和國到帝國的道路墮落下去，結果便可以羅馬的命運來預期。

美國敗戰的過程便先是由中東失敗，伊朗的阿富汗聯合發展，並與周邊國家合作。例如加入中俄主導的上海合作組織，中東中亞便逐步排斥美國勢力，印度亦不敢附美。阿富汗的稀土礦產，波斯灣的石油天然氣，外有中國的市場和製造業能力，俄羅斯的武力，形成一個強大的政經集團，足以抗拒美國，並用集體之力抑制任何企圖在區域內發展霸權的企圖。作用與性質有像二次大戰後法德組建的歐盟，這將是近代中亞中東幾百年來的新發展。