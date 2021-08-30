「叛國禍港四人幫」中的黎智英、李柱銘、何俊仁，皆以干犯各種罪責包括涉嫌違反《港區國安法》「落鑊」，只有陳方安生逍遙法外。她在《港區國安法》公布之前，宣布「退出社會活動」，從此「匿埋」。還別說，這一招似乎頗靈，一年多來沒有她的消息，人間蒸發也。

不過，日前忽然傳出消息，她要到「黎智英大宅」赴宴，設宴之人是黎智英的老婆。據稱，出席者有李柱銘夫婦、前政府廣播處長張敏儀等十幾人。消息傳出後，就有記者在黎的大宅門外等候，然直至晚上8時，仍未見賓客現身，疑與消息提早曝光而告吹也。

多年來，黎智英的大宅家宴，一直被人視為反中亂港之人謀劃活動的「窩點」，因每逢家宴後，會有反中亂港的新動向冒出。這狀況像當年內地的反革命分子「密謀於暗室，點火於基層」。不同的是，他們的物質條件比當年內地的反革命好得多，乃鮑參翅肚、美酒佳餚，大吃大喝。他們的密謀環境也亮麗得多，可公開張揚，豪華車出入，不用躲在暗室中也。

今次設家宴傳出消息，據稱是和商討李宇軒案有關。李宇軒等人「揭發」了黎智英如何策劃、指揮、金錢相助他們勾結外國勢力危害國家安全的罪行。就在傳出家宴之日，李柱銘又「公務探訪」獄中的黎智英。這些場景，讓人看到有人要急謀對策也。

最有趣的是，銷聲匿迹已久的陳方安生有了消息。從李宇軒等揭露的案情來看，黎智英犯下的危害國家安全的罪行，不少都是在《港區國安法》公布之前幹下的，以此觀之，陳方安生涉嫌違反國安法恐怕也跑不了。她早在黎智英之前就周遊美國、歐洲等地「唱衰香港」，呼籲外國制裁香港和中國，且最先獲得美國副總統等政要的會見。看來，李宇軒這把火就要燒到陳方安生的身上了，她還能藏得住嗎？