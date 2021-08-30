美國總統拜登上台後不斷強調「美國回來了」，與特朗普強調「美國優先」似乎有所不同，其實兩者都透着一股大美國主義的味道。顧名思義，「美國回來」就是回到世界舞台，既要修復與盟友的關係，還要擔當值得信賴的盟主。可惜說一套做一套，美軍從阿富汗狼狽撤離，不僅使拜登的承諾成為笑話，更使美國國際信譽蕩然無存。

是的，美國確實從阿富汗回來了，但以這種迹近逃竄的形式回來，臨走還遇到恐怖襲擊，導致嚴重傷亡，試問顏面何存？最匪夷所思的是，美軍為了逃命，竟向塔利班提交一份撤離名單，裏面除了美國公民和雙重國籍人士，還包括一大批過去20年為美國效力的阿富汗人。有人稱之為「死亡名單」，雖不中亦不遠，這些阿富汗人若是逃不出去，下場可想而知。

所以說，「美國回來」和「美國優先」沒有甚麼分別，都是自私自利，損人害己。特朗普固然擺明以鄰為壑，背棄盟友，拜登也一樣，表面上尊重盟友，實際上還是唯我獨尊那一套，其對盟友的背叛和傷害也許猶有過之。難怪連美國傳媒也承認，「美國已經回不來了」。而這不能怪別人，只能怪自己。自私自利非但無法令美國再次強大，反而一再損害美國信譽和領導地位，連盟友也漸行漸遠，到頭來只能自我孤立，自我衰落。

一節見則百節知，美國可以拋棄阿富汗，當然也可以拋棄其他盟友。台灣有些人至今還在自我安慰，認為台灣和阿富汗情況不同，美國不會丟下他們不管。這分明是自欺欺人，美軍連阿富汗塔利班也對付不了，如何與中國解放軍抗衡？如何協防台灣？台獨分子最應該擔心的反而是，有朝一日解放軍攻台，美國會不會將他們的名單提交給大陸？