內地整頓娛樂圈歪風，其中嚴厲打擊逃稅，最令藝人聞風喪膽，紅星范冰冰據報須繳約8.83億元人民幣的欠稅及罰款才可甩身，女星鄭爽也是因為捲入陰陽合同逃稅風波，可能被罰2.99億元人民幣。數字固然嚇人，但最令人感慨就是這些藝人賺天價酬勞，比香港明星更高，與一般內地人收入相比，更覺不可思議，成為社會主義最大諷刺。

香港有句說話，發財立品，可能內地這幫大牌藝人聽不懂吧，醜聞爆之不絕，一線年輕偶像吳亦凡涉及風化案被捕，男星張哲瀚因遊覽日本神社，罔顧侵華歷史被封殺，有傳其老闆趙薇也被列入「劣迹藝人名單」，不僅在微博被消失，連代表作也要下架。雖然懷疑她是受張哲瀚牽連，但其實趙薇自己也有前科，曾為取悅外國人，穿日本軍旗裝拍照辱華，引起民憤，近年又因股市事件損害形象，今次恐怕「一鋪清袋」。

內地當局近年動了真格，嚴格整頓娛樂圈，甚至連粉絲瘋狂現象也要修正，中央網信辦再發通知，指示各地網信辦「重拳出擊」解決「飯圈」（內地用語泛指粉絲圈子及群組）亂象，包括取消「明星藝人排行榜」，禁止「粉絲」謾罵引戰，亦禁止「誘導」粉絲消費，初步已見成效。雖被指過分介入娛樂事業，既得利益者當然頭痛，但不少家長及社會人士都表示支持，年輕人最易被耳濡目染，明星的影響力多大，相信不用多說，追星要有節制，否則不單止賠上金錢，亦浪費時間。天下烏鴉一樣黑，香港明星一樣樹大有枯枝，醜聞不遑多讓，整體娛樂事業卻早已被內地趕過，失去往昔領導地位，一代新人勝不了舊人，還要靠50、60歲藝人孭起票房。內地是燒得太熱，要政府出手降溫，本港娛圈則是過氣「白頭宮女」，唏噓話當年。