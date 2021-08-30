上周，阿富汗首都喀布爾機場發生爆炸，導致多人傷亡。消息令全世界矚目，「伊斯蘭國──呼羅珊省」（ISIS-K）站出來承認責任，美國總統拜登其後誓言追捕。筆者相信背後的原因絕對沒有那麼簡單，或者我們要擦亮眼睛，大膽懷疑，嘗試思考一些事物背後的真相。

喀布爾的慘案究竟是何人而為？塔利班剛剛才取得政權，正是籠絡人心之際，他們又怎會那麼蠢去倒自己的米，用殘酷的手段來對待自己的國民完全是反智的。

至於所謂的ISIS-K，事發後他們馬上跑出來認帳，總令人覺得撲朔迷離。「伊斯蘭國」（IS）奉行極端保守的伊斯蘭基本教義派，他們的崛起多少也是拜美國攻打伊拉克所賜，他們變得壯大，美國亦樂見其成，原因是「以夷制夷」可助美國達成推翻敍利亞的目的。惟IS勢力坐大後漸漸失控，最終自取滅亡！

一個母體IS都可以被打得支離破碎，試問它的分支如ISIS-K到底又有多大能量？先不談能量，在塔利班全面控制下的喀布爾，他們如果真的存在，又假設有野心重來，他們也犯不着急於冒出來做任何行動，比如今次的襲擊。另外，正當美歐軍隊撤退之際，引爆人肉炸彈對任何人都沒有甚麼好處，而事後ISIS-K立刻承認責任，還發放出一張照片展示一名恐怖分子的攜彈造型，匪夷所思。客觀上而言，證據非常單薄，理據和動機都缺乏下，實在令人生疑究竟ISIS-K所為孰真孰假！

相反，而喀布爾機場外圍集結了大量難民，對美軍撤退構成障礙。美國正面對3個困難，首先是8月31日的撤軍死線無法延長，塔利班已經就此警告。其次喀布爾機場外一片混亂，秩序已經難以維持；最後，機場難以防守，雖然美軍有6,000人，一旦塔利班發動攻擊，相信死傷慘重！

因此，有很大理由相信，美國在這個困境下必須要想盡辦法脫險。拜登政府懼怕在一片恐慌和失控下，如有任何美國軍人落入塔利班的手中，必然會引起更複雜和尷尬的國際問題。美國平時冠冕堂皇，講人權自由民主。但在緊急關頭，美國政府在國家利益的前提下，他們有甚麼事幹不出來，尤其是他們的情報組織！

現在資訊發達，時代進步，我們對國際事件比以前看得清楚，任何陰險奸計，始終都逃不過我們的眼光，更逃不了歷史的驗證。