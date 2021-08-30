香港社會撕裂，黃藍不共戴天，但有一件事情的看法難得一致，那就是港府無能，專養假難民！要是在街上問100個市民，肯定不分政治立場皆會贊成假難民禍港殃民，必須停止接收，盡快遣返。

最近又有一宗涉及假難民的盜竊案震驚社會。一名「飛天蠄蟧」沿大廈外牆棚架攀爬10層樓，覷準一單位女戶主不覺，用特製魚竿「釣走」女戶主的手袋。待女戶主驚覺手袋被「釣」已經太遲，飛天蠄蟧早就逃之夭夭。事後有人將事發經過放上網，人們才驚訝現在的賊人已「進化」到高空不怕、來去無蹤的地步。

多得警方火速破案，人們終於知道落網的飛天蠄蟧原來又是持行街紙的假難民。此越南籍假難民涉多宗案件，包括在同一幢大廈以同一手法盜竊，另又夥同同鄉多次潛入深水埗區內某唱片舖和電器行爆竊，涉及金額總數超過20萬元，堪稱食髓知味，膽大包天。

假難民無惡不作，盜竊已算小兒科，勾結黑幫洗劫金行食大茶飯、運毒販毒、開片群毆、殺人放火、擄人勒索、強姦非禮等等，簡直無法無天，儼然本港社會最大的治安毒瘤。去年本港總體罪案為63,232宗，同期有934名免遣返聲請人士被捕，較2019年的657人上升42%。截至去年底，仍然有1.3萬名聲請人留港，當中有8,400人是因聲請被拒而向法院提出司法覆核，藉冗長的司法程序拖延留港時間。香港政府明知聲請和覆核機制遭濫用依然視若無睹，仍然堅持假仁假義，中門大開，每年耗費大量公帑供養假難民。善財難捨，冤枉甘心，莫此為甚。

事實擺在眼前，假難民已成全民公敵，這是不分政治立場的最大共識，港府再不退出國際公約，關上假難民湧港大門，無異於與民為敵，必然自討苦吃。