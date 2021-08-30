美國動用了多個情報組織，試圖證實新冠肺炎病毒是來自實驗室，結果無功而還，平白浪費了納稅人的金錢。美利堅整個政府架構中，愚人當道，該國過敏與感染疾病中心主管福奇，算是極少數有邏輯思維、具推斷能力的智者。此君早在中央情報局（CIA）開展調查時已經斷言，新冠肺炎病毒來自中國武漢實驗室的可能性極低，暗示中情局的工作，純屬無聊。

福奇的聰明，在於他懂得從中國處理病毒歷史，以至中國人的性格入手，全面衡量問題，而不是光看死呆呆的醫學數據。他援引2003年在中國發現的沙士病毒為例，指當時一樣有人懷疑，該病毒是來自實驗室，結果科學家相隔10年後證實，沙士是源於大自然。

有西方專家老是緊咬着，說如果新冠病毒不是出自武漢實驗室，世衞調查隊往訪時，為甚麼中國總是不肯開放全部資料，此舉不是欲蓋彌彰嗎？對於這種質疑，福奇也有解釋，而且他分析問題的層次頗高，不會跟愚者同流。福奇說，這是中國人的性格或習慣使然，他們不愛把所有東西袒露人前，你愈是逼迫，對方便愈有保留，但不代表在病毒源頭方面，中國政府真有甚麼不可告人的秘密。他重申，當年中方在披露沙士病毒起源上，也是抱同一態度。

觀乎福奇老人的思考與判斷能力，倒算是有兩把刷子。要知道，不同民族，有不同的性格與表達方式，譬如一個西方人，想跟一個中國人切磋拳腳。西人問對方是否會功夫，中國人大多謙遜、內斂，即便是會家子，嘴上也只說自己略懂一二。你若單聽字面意思就信以為真，兇巴巴的擺開架勢，說要跟對方大幹一場。嗚呼！你的結局恐怕會如孔老夫子所說：「不得其死然」。