新學年即將開始，惟新冠肺炎疫情持續，尤其變種病毒Delta傳染力野蠻，隨時中招都唔知。早前教育局要求學校教職員及學生，各達70%疫苗接種率，才可以恢復全日面授課堂。事實上，專家對群體免疫嘅講法一時一樣，好似五時花六時變咁，有時七成、有時八成，甚至話「須全民完成接種才能與病毒共存」，都唔知邊句真！

有教育界人士喺大氣電波指出，由於大部分小學生都不足12歲，未能接種疫苗，相信喺新學年恢復全日課機會不大。從Delta變種病毒肆虐全球，本港輸入個案亦唔少，老朽相信今年恢復全日課嘅機會甚微。學校只能彈性調整時間表，半日面授課，餘下半日或安排其他活動！

講真，面對變種病毒來勢洶洶，老朽相信冇校長敢冒全日授課嘅風險！不久前，美國疾病控制及預防中心才發表報告指出，美國加州一名未接種新冠疫苗嘅小學教師，因喺課室上冇戴口罩朗讀，將病毒傳染給班上一半學生共12人，而被傳染嘅學生再傳染其他同學及其家人，結果至少26人受牽連。

報告並指出，即使學校要求師生喺課室內必須戴口罩，每個學生座位至少相隔6呎，課室兩邊窗戶必須打開，並放置咗高效粒子空氣過濾器。可惜都賴嘢！報告話，坐喺前兩排嘅10名學生中8人確診，中招率高達八成，後面3排嘅14名學生則4人中招。之後其他年級有6名學生確診，料喺校內互動過程中傳染。基因排序證實佢哋嘅感染源相同，均由變種病毒Delta引起。各位，新學年開始，學校嘅校長老師們固然要打醒十二分精神，時刻做好防疫措施，多廣播提醒學生戴好口罩保持距離，而家長亦要為子女準備好口罩和搓手液，提醒佢哋切勿因「老友鬼鬼」好耐無見而攬頭攬頸！