12名偷渡台灣越境，被內地拘捕服刑後返港服法的其中兩名黑暴分子，「港獨」組織「香港故事」李宇軒和律師助理陳梓華接受港法庭審訊。8月19日，兩人在高等法院審訊，當庭接納控方提交的全部證供，承認觸犯了《港區國安法》有關「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，揭露壹傳媒創辦人黎智英及其助手Mark Simon是同案幕後最大的金主和主腦，提供了多次各種形式給予的資金和報酬數以千萬元計，揭露《蘋果日報》實質已非一份報紙那麼簡單，《蘋果日報》總部已成反中亂港的喉舌和大台。李宇軒在庭上認罪後，用英語說：「Sorry。」他的「香港故事」的名稱也頗諷刺，黎智英集團反中亂港的罪行，確實是一個令人驚心動魄的反中亂港故事的一個組成部分。如保安局局長鄧炳強所說，是一場顏色革命。

故事主角為首是英籍黎智英、美國海軍前情報員Mark Simon，領銜一大串現代版漢奸、新生代漢奸、議員、前官員、政黨領袖、宗教人物及各界政治人物粉墨登場香港大舞台。美國政府及反華政黨和組織打本，用各種手段長期供養這些美國代理人在港表演。

故事顯示《蘋果日報》成為美國妄圖實現長臂管轄的成功「木馬」。透過這隻「木馬屠城」，得心應手。既做洗腦的宣傳煽惑總台，又做威脅打擊政府施政的輿論打手，更成為串連香港所有反中亂港勢力的總司令部，且作為收買、恐嚇、離間、分化官員和建設陣營力量的情報員和收買佬，以及打擊愛國愛港陣營出頭鳥的狙擊手，更成為聯結境外反動勢力總推手。

故事證實黎智英是美國在港最大代理人，其集團就是美國利益代理集團。罪大惡極，罄竹難書。