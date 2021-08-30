功夫茶：基層住所髒亂臭　困在蝸居終日憂

一個政府，一味吹水如何與民同行，之不過，如果未能去民之患、解民之憂，點吹水都好，計功夫茶話，無論如何都談不上執政為民。呢，歷屆特首都表示覓地建公屋係民生「重中之重」！可惜回歸24年，逾20萬基層仍然屈居環境惡劣嘅劏房。

冇靈魂政府將「民生無小事」當歌仔唱，唱極都係一個「小」調！劏房戶始終係飛不起來嘅小小小鳥！生活苦不堪言。阿哥，根據聯合國所訂嘅「適足住屋權」標準，指每個人均應得到安全和平及有尊嚴嘅居所。之但係，有社區組織協會調查發現，逾七成劏房受訪者指居住空間不足，逾六成受訪者面對老鼠、蚊蟲入屋，因此健康出問題。

嗱！早前都有調查揭劏房人均居住面積只有約40.7呎，比懲教署監獄囚犯倉嘅人均標準空間約49.5呎為低。最誇張嘅係，有個更生青年住喺得18呎嘅劏房，用佢嘅話來形容，同監獄相比，只係多咗自由！調查發現空間不足最困擾受訪者嘅生活，咁又係，轉個身都你眼望我眼，你話仲講乜鬼私人空間或私隱吖！仲有啊，逾七成受訪者表示空間細，小朋友難以專注學習；至於間隔牆身太薄，令受訪者家庭經常受噪音滋擾。講真，如果兩公婆情到濃時想行房嘿咻嘿咻，愛如何做點樣做，根本就係一個世紀難題！

至於衞生問題，都唔使問阿貴咯！逾六成受訪者指有老鼠、蚊蟲從天井、喉管或窗戶入屋，以及要面對蝨、蟲患；亦有逾四成指面對渠管接駁出現問題，有臭味從渠管傳出；亦有近半稱居所出現牆身或天花剝落或漏水。要言之，劏房內奇難雜症乜都有，搞到佢哋出現皮膚或呼吸道問題。最令劏房戶氣憤難平嘅係，調查顯示逾九成業主或房東，對於處理安全問題唔嗲唔吊，譬如甩灰、漏水或跳電，竟不足一半獲業主或房東協助處理，更需自付額外滅蟲、蝨、老鼠用品嘅費用。事實上，今年3月，租務管制研究工作小組嘅報告，已經指出劏房問題多多，如喉管漏水、混凝土剝落、鋼筋外露、電線鋪設凌亂、窗戶鬆脫等。依家調查只係進一步反映劏房問題千頭萬緒，管極都係亂如麻，最慘嘅始終係蝸居終日憂嘅劏房戶！

團體建議政府短期以關愛基金，資助劏房戶解決以上問題，制訂強制性維修保養條款嘅標準租約；長期訂定發牌制度及時間表，加強規管巡查等。其實，講來講去，最實際係政府有心為民，本報大早都為政府覓得大把新界棕地，問題係政府要知恥才可近乎勇，的起心肝增建公屋，兌現3年上樓承諾，咁基層「房事暢通」，憂怨消失，生活輕鬆，自然重拾「香港幾好都有，點捨得走」呢支歌仔喇！