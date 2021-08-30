正論：谷針未顧及市況　瀕危行業更絕望

香港疫苗接種近日有放緩迹象，新冠疫苗的各種副作用仍然讓部分人卻步，全球新冠肺炎疫情有向上趨勢，Delta變種令疫苗功效大打折扣，即使接種了仍可受感染。市民有抗疫疲勞，政府卻谷針不倦，揚言仍希望全民接種，考慮設下更多限制以達成目標。

公務員事務局局長聶德權昨日表示，疫苗可有效減低感染後的重症和死亡機會，以及防止大規模爆發，故政府在未來會繼續分別向在職人士、學生及長者群組谷針，尤其要增加長者接種，而目標是全民接種，否則難以完全恢復社會活動，甚至通關。政府將會在多方面增加市民打針誘因，不排除限制未接種人士進入部分場所，例如麻雀館及戲院等表列處所，甚至有機會擴大食肆的防疫限制，讓未接種疫苗人士出外用膳的選擇減少。

現時酒吧及卡拉OK需要顧客打疫苗，麻雀館等場所暫未有同樣要求，只需員工接種疫苗，及所有訪客用安心出行。這些場所生意其實今非昔比，可以說是艱苦經營，若將來政府「一視同仁」，無疑是天大噩耗，恐怕雪上加霜。本港食肆第二季總收益按年反彈9.9%，結束之前連續8個季度的下跌，不過，酒吧疑因只能招待已接種新冠疫苗的客人，總收益價值按年大跌超過兩成，千辛萬苦重開卻未復舊觀，試想像同樣「吊鹽水」的戲院，將來要謝絕未打針客人，這些瀕危行業相信很快便支撐不下了。

政府計劃中做法，類近法國採取「健康通行證」，進入電影院、餐廳用餐或去購物中心，都必須證明完全接種疫苗、48小時內的陰性檢疫證明或過去6個月內曾確診並已康復，商戶倘未遵守將被罰款，或將面臨巨額罰款及監禁，引起民眾連續多個星期走上街頭抗議。特區政府必須考慮市民及業界的反應，社會好不容易從暴潮中喘定，官員民望難得谷底回升，這個時候別要操之過急，隨時弄巧成拙，前功盡廢。

市民始終對疫苗副作用有戒心，加上台灣、日本等地區傳出相關負面消息，接種率放緩不難理解。據統計長者接種率最低，70歲以上打針低於30%，最諷刺是本來被視為要優先接種的群組。政府為催谷長者打針，推出即日籌毋須預約，可是反應冷淡，據指會變陣在商場、屋邨或地區內，舉辦健康講座，並安排醫護為長者即場接種，希望盡可能推高接種率。

若論接種率最高，公務員和醫管局員工分別有91%和93%，大家都知是「飯碗」攸關，官員開口說「鼓勵」企業跟隨政府做法，規定未打針員工需定期自費檢測，亦研究要求更多高風險行業員工打針或定期檢測，總之千方百計谷針，不達目標不休，不到黃河心不死。相信若果把這份堅持用於推動通關，香港人就不用等得這麼久。事在人為，為何通關與打針要掛鈎，實在難以說服天下人。