世界視線：美國懲兇疾如電　語焉不詳疑點多

喀布爾機場襲擊造成多名美兵死亡，總統拜登矢言報復、讓施襲者付出代價，言猶在耳，五角大樓即宣布炸死兩名回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）阿富汗分支「伊斯蘭國——呼羅珊省」（ISIS-K）的成員，但對具體細節諱莫如深，令人懷疑今次行動是否拜登政府為平息眾怒所交的「功課」。

美軍不僅沒有公布兩名死者的姓名以及他們在組織的地位，甚至連他們在今次襲擊事件中的作用也語焉不詳，僅籠統地形容為「策劃者」和「推動者」。有退休美軍將領質疑，在通常情況下，如果擊斃了重要的恐怖分子，政府會公布其名字，如今的情況可能是拜登為了宣示美國「做出了強力回應」的一種姿態。

這種質疑並非無的放矢。在幾年前，美軍聲稱在敍利亞一次突擊行動中，擊斃一名「主管石油和金融事務」、名叫沙亞夫的領導人，但隨即被媒體踢爆，該人並非在美國政府的懸賞追緝名單中，顯然並非組織的核心領導。事實上，美軍這種明顯帶有「水分」的宣傳，人們早已見怪不怪。《大西洋月刊》就曾諷刺，「美國『又一次』擊斃了伊斯蘭國的二號領袖」，惡搞網站「洋葱報」則「報道」，「現在阿蓋德八成二號領袖已經陣亡」。

可以看到，美國的情報工作在今次阿富汗撤軍行動中備受詬病。美軍參謀長聯席會議主席米利便把矛頭直指情報界，說他們從未預料到阿富汗政府如此快便被塔利班擊潰。如今情報部門忽然一洗頹態，立即掌握恐怖分子的行蹤並予以剿滅，不能不令人懷疑。

眾所周知，阿富汗亂局讓拜登承受巨大政治壓力，不僅共和黨人要求他問責下台，民主黨人亦對他嚴詞批評，前海軍陸戰隊上尉、民主黨眾議員莫爾頓便直指整場撤退行動「毫無章法」，對於拜登來說，「迅速懲兇」不失為立竿見影的緩兵之計。當然，比起以往的美軍在當地的無人機「剿匪」行動中，殺害平民多於恐怖分子的劣迹，今次能「精準」地清除兩名施襲者（假設五角大樓在這一點上沒有隱瞞），總算是一種「進步」。