神州觀察：舉報企業亂排污　大事化無不意外

內地企業違規排污問題總難有效遏止，背後原因卻不見得有多複雜，譬如江蘇連雲港市灌南縣一間食品廠近日遭村民舉報藉下雨天偷排，令剛清理過的河道再受污染，又時常通過煙囪排放刺鼻白煙，影響村民生活。惟當地官方調查稱，所謂雨天排污，實乃工人裝貨時意外將一袋磷酸三鈉掉落地，隨雨水沖入河道所致；所排白煙則是每年一次設備檢修時產生的煙塵，既不超標，平時亦沒有，一副大事化小、小事化無態度。

反正官字兩個口，你說意外便是意外，包括村民所說的刺鼻氣味影響日常生活，到了官家口裏就變成了「無超標」，除非是村民在無中生有，故意捏造事實，若真如此，官家何不將之拘捕法辦？老實說，企業趁下雨天偷偷排污早非甚麼新鮮事，正因過往出現太多這種老套路，本次的所謂「意外」之說勢必令人有所想法，至少當地村民最有發言權，看得最真切，畢竟食品廠距他們只有200多米遠，可惜他們的說法不能被採納。

事實上，內媒近年屢揭由此造成的鄉村環境污染問題，食品、化工、礦產、醫藥、金屬加工等企業各種違規排放，乃至因操作失誤導致有害化學品、氣體洩漏或爆炸，不僅令大量農作物枯死，禽畜、魚類中毒死亡，更危及民眾生命健康。然而很多時候，相關事後環污檢測結果總是出人意表，多稱無造成污染破壞，各項指標基本都合格，老百姓不信也得信；像當年江蘇響水天嘉宜化工廠巨爆之後沒幾天，周邊學校就被要求立即復課，所為何事大家都懂得，只是懂得也沒用。

再如福建泉州的「碳九」洩漏事故，有指當局連夜讓人用高壓水槍在環保局大樓外噴水，第二天就出了大氣指標已恢復正常的監測報告，卻被網民斥為掩耳盜鈴之舉，而類似做法亦曾在其他地方上演過。至於企業違規偷排的手段，更是五花八門，嘆為觀止，除了趁着雨天行事，有企業則會在廠區底下掘地數十米，埋下暗管偷排入河道、洩洪渠；有的更能打通至入海口深處，直排入海；以致有企業在建設廠房時就已考慮如何偷排問題，更好地逃避監管。

可以見到，當局雖不斷強調避免走西方國家先污染、後治理的老路，卻總被一些地方「套路」，各種陽奉陰違、暗度陳倉甚至明火執仗的排污行為可說比比皆是。問題首先出在企業無視法規責任、只顧利益上，背後反映出來的則是違規成本太低，處罰力度嚴重不足等問題；其次是有地方政府自身不重視環保，惟GDP的政績觀扭曲，會有意無意放任違規；再就是一些純粹的懶政不作為，及因官商勾結而故意包庇縱容所致。這些問題當局亦都清楚，卻同樣無法消除。