功夫茶：開學咪顧住迎新　校園防暴最要緊

花開按時令，讀書趁年輕。話咁快又新學年開始喇！各大院校已陸續舉行開學禮歡迎新生，之不過，同以往迎新大有不同，疫情持續下，新生除咗面對接種新冠疫苗嘅抉擇，更要面對國安教育課程。

呢，香港理工大學尋日舉行開學禮，有大批新生到校參與，或上首節課堂。大部分新生都表示已接種疫苗，惟當中坦言因為學校政策先決定打針居多。咁又係，理大5月下旬已向師生教職員發電郵，呼籲佢哋盡快接種疫苗。

為咗校園安全，學生也只好尊重大學政策；至於新設嘅必修國安教育課程，有唔少新生就表示唔知情，認為應知會學生。嗱！咁講啦，經過黑暴一役，各大學校長及行政人員相信知所防範，要令大學回到民國教育家蔡元培所說嘅：大學係研究高深學問者也、砥礪德行、敬愛師友嘅地方，開學迎新自然唔可以好似以前咁大搞「淫賤迎新營」，充滿意識不良嘅不文派對；又或者喺開學禮任由佢哋亂咁來，連最基本嘅尊師重道都唔識，「大學生」3隻字有辱斯文，怎不令人搖頭嘆息！

年輕人血氣方剛，有邊個唔貪玩吖！之不過，易放難收，過咗火位，就變成違法佔中及黑暴一役啦！相信教育局及各大學管理層都應知警惕！功夫茶希望理大嘅開學禮係一個好嘅開始！有學生儘管話「因為要返學所以先去打針，本身好唔想」，呢個同公務員接種率高逾九成一樣，「為咗鐵飯碗先去打，本身好唔想」嘅道理一樣！

疫情下，大學少搞迎新營之類活動可以理解，何況每年迎新都係迎出醜聞多過正面有鼓舞嘅新聞，唔搞都真係冇乜損失！反而聚焦校園防暴最要緊！見過鬼仲唔怕黑？理大2019年11月發生嚴重衝突，超過200人被控暴動罪等，更有理大一級榮譽畢業設計師因「營救理大」暴動案被判囚3年9個月添！

各位，大好前途嘅大學生，受到「違法達義」等邪說走上歪路，豈能不令人難過和嘆息？今理大撥亂反正，新生必須修讀國安教育科，培養佢哋嘅家國情懷，可謂一個好嘅開始！香港教育千瘡百孔，最為人詬病嘅就係欠缺國民教育，教育局今年先為中小學、幼稚園提供特別上限3,000大洋津貼，要學校升掛五星旗，藉此幫助學生培養國民身份認同！總算遲到好過冇到。大學為新生設國安教育必修科，令年輕人咪一股熱血上腦反中亂港仲以為做咗「英雄」！否則即使學成文武藝，不但未能貨與帝王家，尋且要踎監而前程盡毀！大學執正要改造學生靈魂，也只能一步一步來！