正論：放行外傭莫欺民　把關須一視同仁

疫情未平，幸有《東方》為民請命，每當防疫政策出現錯漏，便會即時報道，鞭策政府盡快改善，多次獲得有關方面火速回應，昨日又一例證，本來「同針唔同命」，外傭可來港，港人難回家，《東網》報道後，當局立即把政策放寬至一視同仁，滯留在菲律賓及印尼的市民可以在打齊兩針後回港。

防疫事大，菲律賓及印尼被港府禁飛，導致出現「外傭荒」多時，不少家庭叫苦連天，重新輸入外傭之聲不絕，政府拖拖拉拉，最近才與有關地區達成協議，容許打齊疫苗的外傭昨日起來港，然而遲來的政策，有充分時間考慮，卻漏洞多多，首先是檢疫酒店只此一家，供不應求，而在放寬外傭可在家鄉接種疫苗，同處當地的港人卻未有此待遇，變成歧視自己人。

從高風險地區入境人士，必須已在港接種疫苗或持世衞認可嚴謹監管機構發出的疫苗接種證明。菲律賓及印尼均屬於高風險地區，但世衞並未認可為嚴謹監管機構國家，港人即使於當地接種新冠疫苗，亦不獲放行入境香港。港府為解決「外傭荒」，特事特辦，容許菲印傭工取得當地發出的官方針卡後可以來港工作，然而寬鬆政策卻未涵蓋港人，有港人於印尼工作並在當地接種兩劑疫苗，近日需趕回港續領特區護照，卻被港府拒諸門外，有家歸不得，怒斥相關政策荒唐。大家都是在印尼打相同的疫苗，港人在政府眼中竟然還不如外傭。

政府朝令夕改，當日東南亞地區疫情緊張，新冠輸入個案湧港，禁飛令遲遲宣布，卻沒有做好預警，不少市民措手不及，檢疫酒店爆滿無法預約，被迫留在高風險地區，在當地打疫苗自保，是人之常情，為何要受到不公平待遇？有市民求助港府，衞生署只建議飛往中低風險地區「過冷河」後再入境，可是一般人難以知道哪些地區容許港人入境，而且相關做法額外多一個旅程，使費極大，旅途中隨時染疫，得不償失。市民求助無門，感到絕望，若非向本報反映，已經成為不公平政策的犧牲品。

港府急就章，與菲律賓及印尼訂定雙邊協議，讓已接種新冠疫苗的外傭來港，錯漏豈止一處？事先未有安排好檢疫酒店，結果只有一家獨市供應300多房間，迅速訂滿，需時數月消化數千名來港外傭，僱傭中介估計至少需再多3間酒店參與，始能解決「外傭檢疫」問題。然而港府於上周四公布容許消息，上周五才開始預訂酒店，外傭未及取得無染疫證明登機，導致昨日只有約20人能夠抵港，浪費供應緊張的房間，事件反映港府安排上不周，未有考慮當地的情況。

施政應以民心為依歸，政策離地，為官者大忌，特區政府在抗疫初期屢犯屢試，盡失民心，《東方》為民請命，道盡不平事，政府若能從善如流，實為港人之大幸，亦應吸取教訓，做錯事並非每次都可以補救，一次錯誤，足以致命。