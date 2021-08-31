神州觀察：人奶交易存隱憂　無法規管不應該

內地近日爆出有哺乳期女性利用社交平台出售人奶，甚至演變成直接餵哺成年男士，讓他們像嬰兒般躺在懷中飲用，被指存在衞生健康隱患及有違倫理道德、暗藏色情交易等憂慮。惟此舉又被指無法規管，因為當局目前並無作相關法律界定及明確監管部門，只是有關亂象亦非首次出現，過往已多次遭曝光，以致問題如今再度湧現，當局實在不應繼續無動於衷。

從本次曝光的情況來看，不少剛生完孩子的女性都是通過二手交易平台將多餘的奶水出售，100毫升可售15元，卻不管衞生安全問題，也不理奶水是供成人還是嬰兒飲用；有人則從事人奶交易中介，以低價收購，高價出售，從中賺取差價；亦有網絡商家為躲避監管，會以暗語或用其他商品圖片進行掩飾，設法聯絡買家，再通過網購平台售貨。胡亂買賣人奶必會滋生諸多潛在風險，譬如保質期、運送環節、對方健康情況無從保障，隨時會有病菌傳播之虞；交易出現爭拗，後續理賠亦恐難有保障。

大約在2000年時候，內地衞生部曾作出相關批覆，指人體母乳不是一般的食品資源，不能作為商品進行生產經營，但在具體監管上卻一直處於真空狀態，甚至被一些人理解為：人奶不在商品範疇，出售人奶不存在違不違法問題。故而多年以來，相關亂象總是不斷被揭出，卻又從未停止，明裏暗裏都有人在做，包括不少電商、社交平台，至今仍「不離不棄」，尤其像百度貼吧等平台仍充斥着大量人奶交易宣傳訊息，是否都「管不着」？

2013年，當深圳富豪圈流行「直飲人奶」的新聞曝光後，一度引發輿論熱議，這次亦未能例外，譬如有女子直言，其客戶多為想要「補身」或「減壓」的成年男性，且開價比「非直飲」高出許多。且不說飲人奶能否真的起到減壓或具有較好的營養功能，即便此舉涉嫌色情交易，但偵查起來難度相當大，當事人多半不會承認，承認了也難取得完整的證據鏈；而從這點來說，當局遲遲無所作為，不作法律界定，豈非是在縱容亂象？

至於有違社會倫理道德，對某些人來說，從來就不是個事，輿論雖可大聲譴責其可恥、醜陋，有傷風化，但也只能僅此而已；所謂無供求不成市場，有人喜歡扮嬰兒躺在懷裏飲奶，便有人可以為錢「歡樂開懷」，包括一些原本屬良家婦女的女性，很可能因為經不起利益引誘而走向墮落。反正不少行業都一再湧現突破做人底線之事，為利所驅、不計後果也好，道德崩潰、人性沉淪也好，照樣可以我行我素；更別忘了，當中許多都是法有界定、明令禁止之事，何況像人奶交易這種「無法規管」行為，一個個還不爭先恐後參與其中？