世界視線：恐襲變惡性循環　美國陷仇恨泥淖

美軍定於今日完全撤出阿富汗，不過，撤退限期前的最後一周，喀布爾機場卻幾乎兩度遭到伊斯蘭國的分支組織恐怖襲擊，日前的恐襲造成最少13名美軍死亡，近200名阿富汗人遭陪葬。美軍日前雖以無人機炸毀了一輛圖再度恐襲的車輛，解除了一個恐襲威脅，但恐襲危機卻愈來愈大，挾着仇恨巨浪的暴力反撲行動料陸續有來。美軍倉皇撤退，有美國軍官近日更冒着違反軍紀的風險批評將領的撤軍決定，軍心動、士氣衰，美國的大麻煩來了！

阿富汗喀布爾機場8‧26的恐怖襲擊，對已在撤退倒數期的美軍是一大挑釁及打擊，施襲者的動機十分明確，擺明要挑戰美國的權威、美軍的威風，根據美國官方公布，恐襲案造成最少13名美軍死亡，當中兩人是女兵。

事件發生之後，白宮團隊表態強硬，總統拜登更發出「一定不放過」施襲者的聲明，日前無人機向懷疑是恐怖分子乘坐的車輛發起攻擊，這雖只是拆彈行動，但按美軍一向有仇必報的作風，未來美國與伊斯蘭國分支組織的仇恨必更深了。9‧11即將來臨，美軍在阿富汗的尾大不掉，只能讓人不得不驚嘆：歷史總是驚人地相似。

恐襲事件的另一焦點是美軍的士氣，由於撤退行動安排太差，加上日前的事件，美國海軍陸戰隊一名中校舍勒（Stuart Scheller）日前在社交網發聲，批評阿富汗行動的安排，直接挑戰將領決定撤退及撤離時要守住哪些重要據點的決定。結果，這名中校翌日已被解除營長職務，17年軍旅生涯恐完了。

作為美軍一員，看到美軍撤離阿富汗的倉皇與失措，軍人感到不值與難堪也很正常，這名中校當然知道軍人有規條，但他不惜押上前途，也要履行自己的言論自由權力，說出軍人的不滿，是挑戰美國軍方高層的決定，也是對美國長臂政策的質疑。

美國決定撤離阿富汗，由一個世界矚目的大事變成一個恐怖活動連環爆的大災難，實在令不少人跌爛眼鏡，美軍前線官兵付出了生命的代價，美國亦被質疑大國不再，美國政界已響起一片要人問責、要調查事件的聲音，當政者誰也走不甩。