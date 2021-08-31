今次美國倉皇敗走阿富汗，在全世界面前被重重地羞辱，以美國的狂妄高傲，怎樣受得住這樣的屈辱？

美帝國的反撲，可能便要對中俄加強威逼。但中俄畏美崇美之念已打消。在俄羅斯普京帶領下，開始由守轉攻，反逼美國，揚言不惜核戰。中國也似擺除了對美國資本主義的迷信，回復初心，為國家利益敢於反制，且提出人類命運共同體來號召天下同道中人。以中俄的實力，美國只能遠遠地耀武揚威，不敢實在地挑戰。美國現時的實力不足對付中俄任何一國，更何況它竟愚笨地要與兩國同時為敵。攻擊北韓的戰略意義不大，美國餘下的只是與以色列合作出兵伊朗，但伊朗豈是伊拉克，不會如當年攻打伊拉克時用美元收買便可開路，即使以色列想打，美國敢嗎？

喀布爾機場的慘劇，美軍方加強了要把兵力留在阿富汗的壓力，拜登卻匆忙炸死慘劇的策劃者，是真是假？難以辯正。但看來之以此來平息軍中和國內右派兵留阿富汗的要求。拜登強調準時8月31日撤離阿富汗，不戰之意十分強烈。美國怯戰，是因國內財力不繼，抑或是反戰勢力太大，拜登的民主黨要考慮明年國會中期選舉？無論如何，美國政府的虛怯，已全然暴露於世。

於是美國怎樣會用攻擊伊朗來重振軍威呢？結果還只有夾着尾巴逃走。無論由於甚麼因素，也沒有任何後着陰謀（丟盔掉甲的混亂便可證明）。美國霸權主義公開地以羞辱的形態昭告世界它正走入衰落。美國政府面對更大的挑戰便是國內厭戰孤立的政治要求。

在這樣形勢下，美國怎樣與中國鬥爭呢？在香港的勢力只能全部撤退，掉兵棄卒。在台灣問題上也盡是色厲內荏，不敢再有操作。對北京甚或要求經貿金融合作，拯救美國可能的金融與財政危機，以及求中國（而不是俄羅斯）協助美國在阿富汗的善後。美國表面的緩和，是為勢所逼，狼子野心是不會改的。中國正好借這兩、三年的空間，調整經濟，拓展外交，更特別需要與俄羅斯、伊朗，以至歐盟建造美國控制以外的國際金融機制，為下一場與美國激烈鬥爭作出準備。

在這過程中，新的發展理念，也即是理論會是特別重要，清洗西方在發展政策方向的污染，去除金融化等的謬論，從共同富裕的大利益出發，建立中國的發展道路，便是關鍵。