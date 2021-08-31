香港回歸廿多年，亂象不止，自絕於內地的發展、經濟和社會的進步，失去方向和動力，此皆因管治出了問題、政治出了問題，香港成了「政治城市」、成了世界背景下資本主義和社會主義博弈的政治磨心，所謂「一國兩制」就是一國之下的社會主義和資本主義兩制。

美、英西方勢力，就是要扶持他們在香港的政治代理人和商業資本利益集團，顛覆一國的社會主義，他們認為當年英國出於「實力不濟」，不得不把資本主義、西方陣營的香港交還給社會主義的中國，是打了大敗仗。

他們要利用香港回歸後，北京保留香港資本主義的制度和生活方式，支持香港資本主義的力量和國際資本力量，通過「港人爭取民主」進行反攻，顛覆「一國」打敗社會主義。北京不是講「五十年不變」嗎？他們就來個「君子報仇，五十年不晚」也。

對美、英的這盤大棋和大圖謀，北京開始沒有看出來，對「一國兩制」到底怎麼實施，對美、英西方支持香港反對派，把香港弄成「民主拒共」的政治城市、弄成「反中橋頭堡」當甩手掌櫃，「五十年不變成了五十年不管」，令美、英十分放肆地大報「君子之仇」。北京則沉浸在一片「和諧」之中，對反中亂港包容得一塌糊塗。

對此，外國勢力心生歡喜，曾經一再讚美、肯定這種做法，他們年年發表的香港報告「高度評價」「一國兩制」很好，很好！忽悠北京繼續當甩手掌櫃，於是我們看到香港反對派的行動愈加猖狂，步步進逼，香港終於大亂、暴亂。曾經，北京也覺得不對勁，想管，這時有一種聲音冒出來，說香港的根本問題是經濟民生，只要搞好經濟民生就一切好辦，對此北京又深信不疑，結果還是亂。

現在終於明白了，只要抓住了政治解決問題這個網，香港便能夠走出由亂而治的第一步。