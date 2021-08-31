在總統拜登嚴令之下，美國情報部門針對新冠疫源問題煞有介事調查了3個月，結果甚麼都沒有查到，只好推說中國拒絕分享資訊和阻礙調查，以此交差了事。一直以來，美國情報部門最大本事就是栽贓誣陷，美國間諜更被荷里活電影形容為無所不能，但是這次出動了18個情報部門共同參與，依然得不出任何具體結論，只能以此忽悠拜登，淪為徹頭徹尾的政治鬧劇。

這個結果一點也不意外，病毒溯源屬於科學問題，本來應由科學家研究，美國將其政治化，交給情報部門調查，正如趕鴨子上架一樣，當然查不出任何問題。明眼人都知道，美國無非想推卸自身抗疫無能的責任，企圖對中國進行「有罪推定」，但實在無從下手，更找不到任何證據可以證明新冠病毒來自武漢病毒研究所。當年他們用洗衣粉誣陷伊拉克藏有大殺傷力武器，這次不是不想照辦煮碗，而是對手不同，他們知道中國不吃這一套，洗衣粉不管用了。

來說是非者，就是是非人。美國指摘中國拒絕分享資訊和阻礙調查，但美國又何曾與中國分享過資料？中國已接受過世衞專家組的溯源調查，甚麼時候輪到美國接受調查？美國疾控中心前年突然關閉德特里克堡生物實驗室，單是這一點就很值得懷疑，如果美國情報部門真想調查新冠病毒源頭，就應該由此入手，他們有此勇氣嗎？

事實上，美國情報部門不僅在病毒溯源問題上無能為力，在阿富汗問題上的表現更是極度無能。拜登根據他們提供的情報，在全世界面前公開保證，塔利班「極不可能」佔領阿富汗並重新掌權，沒想到言猶在耳，阿富汗即極速變天，塔利班不僅重新掌權，更將不可一世的美軍逼得狼狽逃竄。看來美國霸權真的衰落了。