喀布爾炮聲隆隆，血肉橫飛，對於當地人來說是人間慘劇，而全世界都在炮轟美國撤軍阿富汗，製造悲劇。歷史上撤軍行動可以先撤軍再撤僑，簡直是創先河，超級大國有這樣的創舉，拜登想做實驗嗎？絕對不能以自己國家的人民性命來做代價，枉死美軍家屬的眼淚在流，連自己總統也信不過，當兵有甚麼能保障呢？

美國國運日走下坡，只要看他們人民選出總統的質素便可見一斑，特朗普不按牌理出牌，最喜歡打茅波，令美國和盟友反面，遺下一個大爛攤子，給拜登執手尾。原本若接班人有能力有承擔，或許事情會有彎轉，可惜拜登讓人留意的不是他的政績，而是他的健康問題，包括記性差，經常連人名也叫錯，觀乎其言行，實在難以證明他是一個精明領導人。

美國近來出手想打擊中國，都鎩羽而歸，新冠肺炎溯源，雷聲大雨點小，情報機關原來變了作文專家，而且成績「彪炳」，喀布爾機場恐襲，拜登聲言還擊，轉頭就有新聞說已經擊殺了策劃恐襲的伊斯蘭國分支頭目，令人質疑的是美軍的情報這樣準確，用無人機便可以擊殺目標，為何當時未能阻止恐怖組織的攻擊呢？行動真相永遠只有華府知道，只有信與不信。美國恃着自己是超級大國，橫行霸道，當年9‧11之後派兵去其他國家，說有恐怖分子就是有，他們說了算，今次說殺了恐怖分子，大家只有信與不信。今次所謂溯源報告，本來是想把抗疫不力的責任推卸給中方，但自己連最起碼的證據也缺乏，想砌生豬肉沒有材料，自暴其醜，讓世界看見他們所謂的情報部門原來也是這樣的貨色。

拜登還是做實事算了吧，盡快救出所有滯留在阿富汗的僑民，這是最基本的責任，不會連這也做不到吧！