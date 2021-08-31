港府為求谷針無所不用其極，近日又放出風聲，有意效法法國「健康通行證」的做法，即接種疫苗才能進入食肆、健身室、戲院等指定場所，變相強制全民打針。

當局明言將以「全民接種」為目標，未來續向3大群組谷針，分別是20至59歲工作人口、12至19歲學生及70歲以上長者，目前相關群組的接種率分別為70%、56%及不足30%，並會重點提高長者接種率。港大一班學者已率先響應，吹噓接種復必泰十分安全，且不忘踩低科興，指接種復必泰後有嚴重副作用的長者比例較科興低，抗體水平亦較科興高。至於叫人「唔好再諗免疫屏障」的港大專家袁國勇，更表示即使有九成人打針，但沒打針者若主要為長者，加上已打針者仍有可能染疫及傳染他人，令沒打針的長者受感染，全港仍可能有1%人口染疫死亡。

很明顯，港府已將接種率不達標的最大責任歸咎於長者接種率低，專家一方面向長者大派定心丸，聲言打疫苗十分安全；另一方面又暗指長者不打疫苗累人累己，無法令社會建成免疫屏障之餘，更會染疫死亡。問題是，港府及專家們有沒有易地而處，想想長者為何無意欲打針？甫開始接種計劃，長者便列為優先群組，但不久即有長者接種後死亡，而且專家每次都把死亡說成跟接種疫苗無關。一把年紀了還要死得不明不白，別說長者心寒，為人子女者有可能放心讓年事已高、體弱多病的父母冒這個險嗎？

至於青少年接種率為第二低，也是絕對有原因的。目前已有不少學生接種疫苗後引發心肌炎，作為父母怎能不擔心？要是寶貝仔女因接種疫苗而有甚麼三長兩短，政府及專家們如何賠番個仔畀人？不解決這些疑慮而盲目谷針，肯定只會適得其反。