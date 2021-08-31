美國軍隊撤出阿富汗的一幕，只見大群人急急如喪家之犬，忙忙似漏網之魚，樣子說多難看，有多難看。不少美利堅粉絲看在眼裏，萬料不到偶像是如此窩囊，惟有說山姆大叔故意示人以弱，使你無法窺探出其真正實力。

持此論者純屬自我安慰，說白了，更是完全不懂政治。要知道，白宮管治團隊只是外表風光，實際上在國內是強敵環伺，時刻都要抱臨淵履薄之心。在美國，每日對執政者找碴的人，不知凡幾，敵對黨派想將你節節肢解，大眾媒體要在雞蛋裏挑骨頭，更可恨的是同黨之中，好些未能進入權力核心之人，往往也會想方設法，將在上位者拉出來，好讓自己能擠進去，佛經中所說的，譬如獅子蟲，還噬獅子肉，大抵就是這個道理。

白宮中人朝乾夕惕，時刻都要擔心落人話柄，既是如此，若非阿富汗的情況當真失控，他們會願意讓世人見到美軍撤退時的醜態嗎？今次大出走，場面實在太過丟人，當地人急於逃亡，慌不擇路，竟然走到機場，攀上正在起飛的美軍運輸機，而機師竟然渾若無事，如常起飛，結果有幾個人從高空中直墮地面，有的怕已摔成肉醬。如此可怕的鏡頭，即使是在第三世界國家也不會見到。

美國士兵撤退之前，據說在阿富汗已有兩年時間沒有人員陣亡，然而，近日卻在機場遭受恐怖分子襲擊，一下子死掉了十多個美軍。事發後，現任美國總統拜登的民望急跌，弄不好的，恐怕還會釀成管治危機。

如果歷史能夠回捲，一切可以重來，拜登定然寧願自己從沒宣布過撤軍。此刻的他，後悔尚且來不及，如果還說白宮是整場出醜戲的編劇加導演，講這話的人，肯定是政治的外行人。