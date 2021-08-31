阿富汗又再陷入一片火海，炮彈橫飛，硝煙四起！駐阿富汗美軍完全撤出前夕，美軍周日即29日喺喀布爾對回教極端組織伊斯蘭國（IS）阿富汗分支ISIS-K發動無人機空襲，擊中一輛載有疑是多名自殺式襲擊者嘅汽車。

據美媒報道，無人機火箭彈擊中房屋，並炸死在場9名平民。美方則表示，未有證據表明有民眾在是次襲擊中喪生，都真係信不信由你！拜登早前回應喀布爾機場恐襲炸死10多名美軍事件，老態畢現，卻激動地說：我們不會原諒，我們不會忘記，我們將找到你們（ISIS-K），並要你們付出代價！果不其然，拜登總統牙齒當金使，已然擊殺了發動恐襲嘅策劃頭目；然而炮火始終無眼，阿富汗平民豈能免於被殃及！沙塵滾滾，殺錯平民係常有嘅事！戰火下，最無辜嘅往往就係婦孺百姓。

大家不妨回顧一下歷史，自第二次世界大戰後，美國好做架樑，喺全世界出兵逾80次，喺中東及東亞，軍事規模較大、時間較長的有：1950年韓戰、1955年越戰、1990年波斯灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭、2011年有利比亞及敍利亞戰爭等。阿哥，每場戰爭，無不死傷枕藉，換言之，凡有美國介入嘅戰事，必定炮火隆隆，生靈塗炭，平民百姓死傷無數，兼製造百萬計嘅難民！

今趟美軍從阿富汗撤軍，拜登誤判形勢，被曾擔任國家安全顧問嘅瓊斯狠批，指撤軍一般做法，係先帶走平民及政府人員嘅家眷，然後到政府文職人員，最後才到士兵；之但係阿富汗情況卻把這個秩序倒轉。拜登或許太樂觀，又信錯阿富汗士兵點都可以撐住一段時間，誰知不堪一擊；再依靠塔利班武裝分子提供安全保障，一錯再錯，呢鋪輸得太難睇！怨不得人，卻累阿富汗平民百姓無辜受罪！