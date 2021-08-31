昨天《黎智英是美國代理人》一文，指出黎智英集團作惡多端，是反中亂港的總公司總後台總金主，黎智英也自詡「為美國而戰」。因此特區政府執法部門、律政檢控部門有必要把已束之高閣的4,300萬元政治黑金案，重新全面徹底作出覆檢。同時，更有必要把不知甚麼原因而暫停了對非法佔中案中、已被拘捕的1,003人中未審的706宗案件，繼續交付法庭審訊（迄今，律政司司長鄭若驊未曾公開交代是甚麼原因暫停了審理，日前何君堯議員在立法會再公開質問，政府當局仍顧左右而言他）。所有關心香港法治、關心2019年反政府動亂除惡務盡的人，都有這樣的質疑，要求政府處理這兩大懸案。

其一，特區律政部門內是否有反中亂港勢力的代理人，蓄意用種種不成理由的理由，千方百計阻止對4,300萬元政治黑金的追究及檢控，包庇黎智英及其集團？是否高官有痛腳被抓？其二，特區律政部門內是否有敵對勢力的代理人公器私用，玩弄權力，縱容包庇非法佔中罪犯，阻礙審訊的全部完成，拖延時間，讓有能力者外逃或移民，是否高官有難言之隱？

多年前「壹傳媒股民」已把大量黎智英與反中亂港政黨、議員、宗教人物、前港府官員的黑金交易，圖文並茂公諸於世。接着鄭義民先生著書《泛民收錢實錄》為證，再加上「十二瞞徒」案情的真相揭露，成為新近的資料證據。假如當局不重啟4,300萬元政治黑金案的覆查，顯然是涉嫌包庇黎智英及其狐群狗黨的黑金交易。

無論如何，為了重組整個黎智英集團的罪案，警方國安處、廉政公署、律政司都有責任把整個黎智英集團的罪惡勾當全貌勾畫出來，完整重組整個案情，才能一個不漏網地把所有罪犯繩之以法。