8月10日宣布決定解散的教協，日前召開特別會員代表大會，通過修改會章降低解散門檻，由原本全體合資格會員三分之二或以上同意，改為出席會員代表大會或特別會員代表大會會議的會員代表三分之二或以上同意，即可解散，再被市民質疑教協是由極度小圈子操縱的反中亂港組織。

教協擁有旺角中僑大廈總會址、旺角好望角大廈的超市和服務中心等自置物業，估計現值約4億港元。據其去年財政報告顯示，教協淨資產為1.48億元。巨額資產的去向，已引起社會關注。隨教協宣布解散，仍有團體認為教協涉嫌違反《港區國安法》，有可能借解散名義轉移資產，建議警方國安處應即時凍結所有教協名下的資產，防止有人借屍還魂、另起爐灶。

保安局局長鄧炳強早前發表題為《執法部門將嚴格執法，不容借解散抹走刑責》的文章稱，教協及民陣都是在《港區國安法》全面實施的背景下宣布解散的。儘管這些組織已公布決定解散，但任何人或機構犯下的罪行，不會因其解散辭任而就此消失，亦不意味可以逃避罪責，否則法治將難以彰顯。

教協落得分崩離析的最終下場，純屬咎由自取。教協過往以專業包裝政治，為了達到政治目的，教協包庇失德教師恣意妄為，將「港獨」言論美化為「獨立思考」，為黑暴粉飾太平，為亂港分子撐起保護傘，縱容暴力四處蔓延，約4,000名香港學生因而成了政治籌碼和犧牲品。即使與政治無關的抗疫議題，教協也百般阻撓教師病毒檢測及接種疫苗，罔顧師生健康安全、學校業界的利益。

教協進入解散最後階段，香港教育被教協長期壟斷、操縱的不正常局面不復存在，未來教育發展回歸專業理性有了正常的條件。

沒有教協仍有工會，本港仍有很多真誠的教育專業團體為教師提供多元服務。例如由十多個教育團體組成的「教育專業聯盟」，現時約4,000名會員，料9月開學後會增至5,000至6,000人。此外，香港教育工作者聯會（教聯會），會員人數有4.2萬人，成員包括各級教育機構的校監、校長、教師和職工等。教聯會可取代教協功能，應持開放態度，歡迎包括原教協會員加入，從教育專業的角度來重整香港教育，以身作則補偏救弊。教聯會公布了未來教育人才培養的兩個重要方向：一是加強愛國主義教育，使學生正確地認識國家，未來可能前往大灣區發展所長；二是響應將香港建設成為國際創科中心的政策，讓香港「大展拳腳」，培養創新科技人才。

廣東俗語：「一雞死一雞鳴。」比喻一隻善鳴的雞死了，別的雞才敢啼叫。但教協之死，卻是「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。」教協之死，現有的教育團體要不負眾望，拿出擔當作為，讓教育發展重回正軌。