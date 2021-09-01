產評：中國識破大棋局　整改鋪設繁榮路

眨眼一年過了三分二，新冠疫情猶在，完全不似預期。回看去年中國經濟雖最快復甦，惟疫情揮之不去加上天災頻仍，使內部增長動力減慢，外圍又不爭氣，裏外皆受打擊。縱使人民銀行於7月降準，釋放逾萬億元人民幣來為下半年經濟補底，但因要應對美國進逼而實施一連串監管措施，其風暴所引發的衝擊已抵銷了放水效用。可以預期下半年內地經濟仍以整固為主，強監管、減槓桿、去隱患、產業升級是重中之重，背後理念乃長痛不如短痛，須整改提升競爭力，為疫後全球經濟巨變打好資金爭奪戰！

疫情爆發至今已近廿個月，疫苗雖面世近一年，但一切不如人意，國際交流仍未復常。經歷這波疫情反彈後，各國往後的防疫工作更會分道揚鑣，向清零和與病毒共存發展，這正是中美的分歧，也是經濟演變為兩大陣營的基礎，所謂的中美「中間派」正好在疫情上展露歸邊意願，誰與病毒共存，本體就是親美。

至於仍堅持清零的中國，次季以來經濟復甦放慢，最新公布的8月服務業數據急降至衰退水平，顯示天災加上疫情重擊業界，這也是全球現象。此外，內地下半年以來主動高舉反壟斷旗幟，整頓多個產業，或多或少礙及就業市場和消費需求。另方面，針對內房的調控不絕，過去不少居民和地方政府皆靠地價飆升而產生財富效應，並支持消費增長，可如今炒賣之路被堵，居民與企業必須腳踏實地苦幹。

正正由於整改、天災、瘟疫，以及外圍不濟，加大了內地經濟下行壓力，當局為免重蹈大水漫灌增大債務風險的覆轍，決定向有錢人埋手，提出「共同富裕」，配合反壟斷，促進市場公平競爭，目的就是要在不製造通脹失控的情況下推動財富分配，改善貧富懸殊，支持中小企生計。畢竟面對美國打壓，亞洲諸國又尚未走出疫情，外部需求如此疲弱，任中國如何放水催谷經濟都只會事倍功半，利人而不利己，倒不如藉着此機會精準整改，撥亂反正，去蕪存菁，為未來數十年的繁榮鋪路。

事實上，全球央行去年大放水後，自有收水的一日，美國聯儲局已放風將減少買債，估計未來兩個月會有更明確的時間表，資產泡沫遲早爆破，誰先狠心動手「去泡」，誰就能最快在疫後吸引國際資金落戶，加快進入新一個上升周期。華爾街金融大鱷之所以唱衰中國整改，就是骨子裏明瞭一旦中國不參與資產「泡泡浴」，全球就等死，欲拉攏中國繼續入局。

畢竟，全球經濟必然要走出一條適應疫後的路，讓一切在新周期下全面正常化。當明白這個大背景，可預計中國經濟改革必堅持到底，確保網絡有序發展、化解內房威脅金融穩定的隱患、改善人口結構及優化人才培訓，更好地支持高端製造業，並及早統籌做好重大金融風險防範工作，以防美股爆泡傳導風險。

如是者，未來數月見到中國經濟增長放緩並不足懼，因經歷這次升級大改造後，能留低前行的都是好企業，好資產。反之，美股爆泡將加速全球去美元化，屆時中國市場受惠資金挪移，推動人民幣國際化亦自必事半功倍！