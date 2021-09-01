神州觀察：學生減負教師忙　落實政策需細緻

今年秋季開學，內地將全面落實教育「雙減」令，當中一條重要內容，就是所有學校須從此達致課後服務全覆蓋，亦即讓教師延遲下班時間繼續湊學生。此舉自然廣受學生家長歡迎，尤其當局近期頻推校外補習、上門私補等禁令，讓本就困擾的下班與放學「時間差」問題更形突出，提供課後服務則在一定程度上解決了託兒需求，惟對一眾教師而言，卻是平添工作量，勢必有情緒。

安徽省教育廳近日發布通知要求，各義務教育學校需於每周一至周五放學後提供課後服務，每天至少兩小時，原則上不得早於當地正常下班時間結束；針對特殊學生，時間還需再延長，以解決家長接送學生問題。據指此舉引來了一些教師抱怨，卻也不奇怪，雖說是義務教育，但不等於讓人無償加班奉獻，何況有些教師自身也會面臨託兒問題，此舉豈非製造新的矛盾衝突？早前北京市提出讓學校提供暑期託管服務，亦因「減負」變「增負」招致部分教師批評。

也許這些矛盾原本可以避免，譬如在延遲下班問題上，7月底發布的「雙減」意見中就已說得很清楚，包括要求各地需根據實際需要配足配齊教師，及通過財政補貼等方式為相關教職員工另外發放經費補助，總之不會讓他們白幹。相信只要這些重要的政策訊息及時宣傳落實到位，也就不會引發諸多抱怨，但看過往各學校，尤其是中學部、畢業班不都競相在搞加班輔導？多少教師早出晚歸也無抱怨，不都是因給足了補貼？安徽當局此時才表態允許課後服務收費，明顯未能很好地執行政策。

有些情況則在於，給錢亦未必有人肯加班，這就不得不提教育部此前的另一個通知精神，即自願原則。此事又與北京市上述問題有關，甚至一度因推廣暑期託管服務引出「要取消教師寒暑假」之憂，迫使教育部需緊急召開「通氣會」，強調要以引導為主，不得強制教師參與。毫無疑問，教師的權益也需依法得到保障，不想為錢過分玩命加班，享受合法假期，確也無可厚非；關鍵是當課後服務成為硬性規定後，一些地方會否為了完成任務，以各種變相手段強迫教師加班？

這就像近期爆出的逼打疫苗現象，反映地方政府在執行某些政策時不細緻、不透徹，甚至存在急功近利、粗暴行政作風，執政能力大受考驗。回看本次「雙減」，當局先以「趕盡殺絕」之勢對付補習社、家庭教師，讓一眾家長急得團團轉，又以「課後服務全覆蓋」讓不少教師吐槽連聲，似乎都暴露出一些配套銜接不足問題，一再叫人措手不及；也不知各地聘請退休教師、社會專業人士及志願者的充實師資力量工作做得怎麼樣，接下來會否引發更多教師抱怨？